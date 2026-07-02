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2026 Temmuz BYD Kampanyalı Fiyatlar: HAN'da İndirim Var!

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Temmuz 2026 itibarıyla BYD'nin güncel fiyat listesi ve kampanyaları, elektrikli otomobil satın almayı planlayan sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Bu içerikte BYD modellerinin kampanyalı fiyatlarını, öne çıkan fırsatları ve güncel satış rakamlarını bir araya getiriyoruz.

2026 Temmuz BYD Kampanyalı Fiyatlar: HAN'da İndirim Var!
Deniz Şen Deniz Şen /

Elektrikli otomobil pazarındaki hızlı yükselişini sürdüren BYD, Temmuz 2026 döneminde Türkiye'de sunduğu modeller ve kampanyalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle yüksek performanslı sedan ve SUV modellerinde sunulan fiyat avantajları, markayı yeni araç arayışında olan kullanıcılar için daha da öne çıkarıyor.

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Bu içerikte BYD'nin Temmuz 2026 fiyat listesini, kampanya kapsamındaki modelleri ve güncel satış fiyatlarını detaylı şekilde bulabilirsiniz. Eğer BYD Seal, Sealion 7, Han veya Tang modellerinden birini değerlendirmeyi düşünüyorsanız, aşağıdaki güncel fiyat listesi karar vermenize yardımcı olacaktır.

İçerikten Görseller

2026 Temmuz BYD Kampanyalı Fiyatlar: HAN'da İndirim Var!
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BYD kampanyalı fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
BYD HAN 4.873.000 TL 4.573.000 TL

Temmuz 2026 itibarıyla BYD'nin Türkiye'de sunduğu kampanyalar incelendiğinde, markanın yalnızca **BYD Han modeli için 300 bin TL'lik bir fiyat avantajı **sunduğu görülüyor. Bu kampanya sayesinde Han modeli, premium elektrikli sedan segmentinde daha rekabetçi bir konuma gelirken; BYD Seal, Sealion 7, Tang ve diğer modellerde ise şu an için ek bir indirim veya kampanyalı fiyat uygulaması bulunmuyor.

BYD Han nasıl bir araba?

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BYD Han, markanın amiral gemisi olarak konumlandırdığı tamamen elektrikli bir sedan modelidir. Geniş iç hacmi, yüksek donanım seviyesi ve güçlü performansıyla öne çıkan araç; özellikle konfor odaklı sürüş karakteriyle dikkat çekiyor. Premium malzeme kalitesi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve uzun menzil sunan batarya teknolojisi sayesinde hem günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda beklentileri karşılayabilen BYD Han, Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 6 ve benzeri elektrikli sedanlara alternatif olarak değerlendiriliyor.

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