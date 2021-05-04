Bugün sıkça kullandığımız teknolojik ürünlerin bir çoğunun temeli, 1990’lar ve 2000’lerde atıldı. Oyun konsollarının, telefonların, medya oynatıcıların geldiği nokta şu an temellerinden oldukça uzak da olsa bu yenilikçi ürünler, milyarlarca insanın hafızasına kazındı. Biz de teknoloji çağının ilk nimetlerinden olan 8 unutulmaz ürünü sizler için listeledik.

20. Yüzyıldan itibaren neredeyse her 10 yılda bir teknolojiye devir atlatacak icatlar ortaya çıktı. Tıp, iletişim, güvenlik ve eğlence gibi alanlarda büyük değişikliklere sebep olan bu icatların evrimi sayesinde bugün daha önce hayal bile edilemeyecek teknolojik ürünlere sahibiz. 2000’lere gelirken bu icatların geliş hızı arttı ve hızlanmayı hiç bırakmadı. Bugün günlük hayatımızı sürdürürken yardım aldığımız birçok şeyi bu dönemlerde icat edilen teknolojilere borçluyuz.

İcat edilmeden 1 ay önce bile toplumun tahmin edemeyeceği birçok icat, artık 20’li yaşlarını kutluyor. Bu ürünleri kimimiz gençliği ve çocukluğundan hatırlarken kimimiz sadece güncel hallerini tanıyabiliyor. Bize de henüz 2020’lerin başlarındayken bu dönüm noktalarını anmak düşüyor. İşte bulunduğu döneme damgasını vuran 8 teknolojik ürün:

Yanlışlıkla bulunan webcam, 1991

Webcam, günümüzde de oldukça yaygın şekilde kullanılan bir bilgisayar aksesuarı. Hatta pandeminin başlaması ve uzaktan eğitimin kaçınılmaz hale gelmesiyle neredeyse her öğrenci bir webcam edinmek durumunda kaldı. Bugün bu webcam’ler bir dizüstü bilgisayarın ekranının çok küçük bir kısmını kaplayacak şekilde üretilebiliyor. Ancak bu hep böyle değildi: Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Paul Jardetzky ve Dr. Martyn Johnson, araştırmaları sırasında kahvelerini kontrol etmek için masaya bir kamera yerleştirdi. Kahveyi orada değilken kontrol etmek isteyen araştırmacılar, kameranın görüntülerine canlı olarak ulaşmak için bir kod yazdı. Böylece bugün bildiğimiz webcam’lerin temeli atılmış oldu.

İlk akıllı telefon IBM Simon, 1994

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan akıllı telefonlar her ne kadar 2010’lara doğru yaygınlaşmaya başlasa da ilk örnekleri bu zamanda ortaya çıkmadı. Cep bilgisayarı özellikleri taşıyan ilk telefon, 1994 yılında piyasaya sürüldü. Birkaç uygulamaya bile sahip olan IBM Simon’un aynı zamanda dokunmatik bir ekranı da vardı.

Video oyunlarında rönesansı getiren PlayStation 1, 1996

Nintendo ve Sega’nın oyun sektörüne hükmettiği yıllarda birden türeyip efsaneleşen 32 bit’lik oyun konsolu; Tomb Raider, Driver, GTA, Crash Bandicoot ve Gran Turismo gibi birçok kült seriyi oyuncularla tanıştıran ilk konsoldu. CD okuyucusu ve fütüristik tasarımıyla öne çıkan PlayStation 1, kısa sürede tüm dünya tarafından benimsendi.

Akıllı televizyonların ve yayın platformlarının tarihe gömdüğü DVD oynatıcılar, 1996

Toshiba Bilim Müzesi’ne göre dünyanın ilk DVD oynatıcısı 1994 yılında tasarlanıp 1996 yılında çıkış yaptı. Toshiba SD-3000 ile başlayan DVD kullanımı, evlerde VHS kasedi kullanımını kısa sürede unutturdu.

Kasetleri unutturan bir diğer ürün, MP3 çalar, 1998

İnsanların pantolon kenarına takıp dinlediği Walkman’lerin başarısı oldukça büyüktü ve bu ürünler, uzun yıllar kullanıldı. Ancak tabii ki onu da unutturan yeni bir ürün ortaya çıktı: MP3 çalar. Cebe kolayca sığan bu hafif cihazlar, hiçbir kaset ya da CD gerekmeksizin müzik dinletebilmesi nedeniyle 2000’lere hükmetti.

İlk selfie kamerası, 2000

Telefonların önüne kamera koyma fikri de son 10 yılda yaygınlaşmış olsa da, bunun da örnekleri bu zamanlarda çıkmadı. Dünyanın ilk selfie kamerası, Kyocera VP-210’a yerleştirildi. Bazı iddialara göre bu telefon sadece dünyanın ilk selfie kameralı telefonu değil, aynı zamanda ilk kameralı telefonu. Ancak Samsung’a göre dünyanın geliştirilmiş ilk kameralı telefonu, 2000 yılında çıkan SCH-V200’dü.

İnsan olmayan ilk kopilot: GPS, 2000

İlk GPS çıkış yapana kadar araba kullanırken kağıttan haritalara bakılır, en olmadı yayalara yol sorulurdu. 2000 yılında ilk örneği çıkarılan GPS cihazları bugün telefonlarda bile mevcut, hem de çok daha kullanışlılar.

Nereden nereye: İlk iPod, 2001

Bugün dünyanın çok büyük bir kısmının tercih ettiği akıllı telefon markası olan iPhone’un temelleri, inovatif bir MP3 çalar tasarımıyla atıldı. Dokunmatik tekerleği ve 10 GB hafızasıyla müzikseverlere yepyeni bir arayüz sunan iPod, yıllar içinde çıkardığı modellerle 2007’de ilk iPhone’un yaratılmasına ön ayak oldu.