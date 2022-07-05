Bir grup mühendis, enerji bakımı sektöründe çığır açacak bir drone yazılımı geliştiriyor. Eğer gerçekleşirse koca koca elektrik santralleri, bir sürü iş gücü ve paraya mâl olmadan drone’larla kolayca kontrol edilebilecek.

Mart ayında, İngiltere'nin Nottinghamshire kırsalında, bir yeşil alanda bir grup mühendis bir araya geldi. Mühendisler, ülke genelinde elektriği ileten yüksek voltajlı direklerin bakımından sorumlu olabileceğini umdukları bir drone pilot yazılımını test ettiler.

Eğer mühendislerin bu yazılımları çalışırsa, bir insansız hava aracı birkaç metre öteden yüksek bir elektrik direğini inceleyebilir, hem de insansız olarak. Yani gelecekte sadece bir drone ile koca koca elektrik direklerinin nerelerinde sorun olduğu anlaşılabilecek.

Eğer proje gerçekleşirse, tehlikeli enerji tesislerinde artık insanların çalışmasına gerek kalmayacak

Mühendislerin Mart ayında gerçekleştirdiği testlerin başlamasından saniyeler sonra drone, elektrik direğinin çelik kollarının, bağlantı parçalarının ve iletkenlerinin durumunu belgeleyen 65 fotoğraf çekti. Sadece altı dakika sonra drone, alkışlarla yere geri döndü. İndiği zaman, yapay zekâ destekli bir sistem tarafından korozyon için analiz edilmesi için fotoğrafları çoktan göndermişti.

Drone testinin arkasındaki şirketi olan Sees.ai'nin kurucusu John McKenna ,"Yaptığımız şey, drone'a 'O direğe git' gibi süper basit bir talimat göndermekti. Drone, elektrik direğinin nerede olduğunu, direğin parçalarının nerede olduğunu anlamak için yapay zekasını kullanıyor” diyor. Bu drone yazılımı sayesinde mühendis ekibi, bakım çalışmalarında milyon dolarları kurtarabilmeyi hedefliyor.

Eğer bu drone yazılımı bir gün aktif faaliyete geçerse hem devasa enerji santrallerindeki hayati tehlikelerden insanlar korunmuş olacak hem iş gücü daha faydalı yerlere aktarılabilecek hem de iş gücüne ayrılacak bütçe artacak.

Ancak odadaki fili görmezden gelmemek gerek, bu drone yazılımıyla birlikte yılların bilim-kurgu konusu ‘Robotlar işlerimizi devralacak’ gibi bir klişe ortaya çıkması pek muhtemel. İnsanların bu konuya nasıl bakacağı merak konusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.