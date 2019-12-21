Yıl içerisinde birçok farklı tarihte farklı indirimler kendilerini göstermiş olsa da yeni yıla girmeden önce indirimler son kez ivmesini artırdı. Birçok üründe ciddi indirimler gerçekleşti. Biz de farklı ürün kategorilerinden farklı marka ürünleri sizler için derledik.

Her gün gelişen teknoloji, birçok farklı ürünle hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Akıllı telefonlar, akıllı saatler, kulaklıklar ve powerbank’ler birçok alanda imdadımıza koşan ürünler olsa da en iyi ürünü en iyi fiyata bulmak bir hayli zor.

Bu noktada yılın belirli zamanlarında gelen indirimler, ihtiyacımız olan ürünleri alma konusunda karşımıza çok büyük bir fırsat olarak çıkıyor. Biz de bu indirimleri değerlendirerek beğenebileceğinizi düşündüğümüz ürünleri sizler için derledik. Birçok farklı kategoriden ürünleri inceleyip satın almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Powerbank

A4 Tech BTS-003 5W 2000 mAh Bluetooth Powerbank Speaker

İndirimsiz fiyat: 144,38 TL

İndirimli fiyat: 48,28 TL

Akıllı telefonlarımızın hoparlörleri belirli durumlarda yetersiz kalabiliyor. Bunun yanı sıra yoğun kullanımda birçok telefonun da pili günü kurtarmaya yetmiyor. Tam anlamıyla bir powerbank olmasa da ekstra hoparlör işleviyle dikkatleri üzerine çeken A4 Tech, bu ürünüyle de ‘ikisi bir arada’ ürün arayanları hedeflemiş.

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Spigen Essential 10000 mAh 2 Portlu 24W (2x 5V 2.4A) iP Powerbank

İndirimsiz fiyat: 159,90 TL

İndirimli fiyat: 84,90 TL

Telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj etmek isteyebilirsiniz ancak aynı zamanda başka bir cihazınızı ya da bir arkadaşınızın telefonunu da şarj etmek isterseniz Spigen Essential tam olarak aradığınız ürün olabilir. Çift girişi bulunan bu cihaz sayesinde iki farklı cihazı aynı anda şarj etmeniz mümkün.

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Xiaomi 20000 mAh (Versiyon 2) Quick Charge 3.0 Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

İndirimsiz fiyat: 250,00 TL

İndirimli fiyat: 139,90 TL

10.000 mAh değerinde powerbank’ler son derece yararlı olsa da 20.000 mAh’lik powerbank’lerle yalnızca telefonunuzu değil, aynı zamanda powerbank’inizi de şarj etme derdinden kurtulmak isterseniz Xiaomi’nin 20.000 mAh’lik powerbank’i olmazsa olmazınız haline gelebilir.

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Akıllı Saat / Akıllı Bileklik

Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik (Resmi Distribütör Garantili)

İndirimsiz fiyat: 299,90 TL

İndirimli fiyat: 120,00 TL

Akıllı bileklikler son derece yaygın hale gelmiş durumda, içerisinde birçok farklı özelliği barındıran bu minik cihazlar sayesinde bize gelen bildirimleri ve aramaları görüntülemenin yanı sıra uyku kalitemize kadar farklı konuları da takip edebiliyoruz. Xiaomi’nin en yaygın kullanılan ekosistem ürünü Mi Band 3’ü hemen almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

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Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik Siyah

İndirimsiz fiyat: 299,00 TL

İndirimli fiyat: 169,90 TL

Xiaomi’nin fazlasıyla beğenilen Mi Band serisinin yeni akıllı bilekliği Mi Band 4, eski cihazı çok daha iyi ve başarılı bir hale getiriyor. Mi Band 3’ün sahip olduğu özelliklerin yanı sıra çok daha renkli ve canlı bir ekranı kullanıcılarına sunan Mi Band 4’ü alarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

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Bluetooth Hoparlör - Ses Bombası

Meir Eskitme Nostalji Tasarımlı Bluetoothlu Nostalji Radyo

İndirimsiz fiyat: 225,00 TL

İndirimli fiyat: 119,30 TL

Birçoğumuz Bluetooth hoparlörleri gördük ancak modern bir görünüşün aksine nostaljik bir tasarıma sahip bir Bluetooth hoparlör arıyorsanız bu ürünü incelemeniz gerektiğini söyleyebiliriz.

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Sony SRS-XB01B Siyah Extra Bass Bluetooth Taşınabilir Hoparlör

İndirimsiz fiyat: 389,03 TL

İndirimli fiyat: 148,60 TL

Sony’nin her yere taşıyabileceğiniz güçlü ses bombası, aynı zamanda farklı renk seçenekleriyle de tarzınıza uyum sağlıyor. Siz de müziğini paylaşmayı seven kişilerdenseniz bu hoparlörle birlikte rahat bir şekilde müziğinizi paylaşabilirsiniz.

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Diğer indirimli Bluetooth hoparlör modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kulak İçi Kulaklık

Huawei AM115 Kablolu Kulaklık, Beyaz

İndirimsiz fiyat: 59,00 TL

İndirimli fiyat: 47,90 TL

Huawei’nin adı akıllı telefon ve telekomünikasyon teknolojilerinde fazlasıyla duyuluyor olsa da markanın kulaklık konusunda da belirli atımları olduğunu belirtmekte fayda var. Siz de Huawei’nin kulaklıklarını alarak Huawei kalitesiyle müzik dinleyebilirsiniz.

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JBL T290 Kulakiçi Kulaklık CT IE Siyah

İndirimsiz fiyat: 169,00 TL

İndirimli fiyat: 120,00 TL

Kulaklık denince ülkemizde akla ilk gelen isimlerden biri olmuş JBL’in kulak içi kulaklıkları sayesinde bas ve tiz sesleri son derece temiz bir şekilde alabilirsiniz.

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Sennheiser CX 200 Street II Siyah Kulakiçi Kulaklık 502544

İndirimsiz fiyat: 223,00 TL

İndirimli fiyat: 139,00 TL

Ülkemizde akla ilk geleni bir kenara bırakıp dünya çapında akla ilk gelen isimleri inceleyecek olursak Sennheiser’ın kulakiçi kulaklıkları karşımıza çıkıyor. Şu anda neredeyse yüzde elli gibi bir indirime sahip olan kulaklıklarla birlikte Sennheiser markasını tanıma amaçlı bir giriş yapmak isterseniz bu ürünü alabilirisniz.

Yukarıdaki ürünü incelemek/satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Diğer indirimli kulakiçi kulaklık modellerini buradan görüntüleyebilirsiniz.

Bluetooth Kulaklık

Xiaomi Redmi Airdots Tws Bluetooth 5.0 Kulaklık

İndirimsiz fiyat: 299,00 TL

İndirimli fiyat: 119,39 TL

Xiaomi’nin fazlasıyla ses getiren kulaklıkları Xiaomi Redmi Airdots, yine bir indirim listemizde bizlerle birlikte. Ürün fiyatına göre inanılmaz bir performans sergilediği ve sayısız kez ürünü övdüğümüz için sizi yalnızca ürünü satın alabileceğiniz bağlantıyla baş başa bırakıyoruz.

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Huawei Sport Lite AM61 Bluetooth Kulaklık Kırmızı

İndirimsiz fiyat: 269,00 TL

İndirimli fiyat: 179,00 TL

Özellikle spor yapanların tercih ettiği ve kulaklık üzerindeki kancalar sebebiyle kulaktan düşme ihtimalini bir hayli azaltan Huawei Sport Lite AM61, yarı kablosuz yapısıyla kaybolma ve takılma sorunlarını da büyük bir miktarda ortadan kaldırıyor.

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Xiaomi TWSEJ01JY Airdots Pro Bluetooth Kulaklık

İndirimsiz fiyat: 445,77 TL

İndirimli fiyat: 283,72 TL

Xiaomi’nin ‘AirPods katili’ olarak piyasaya sürdüğü Airdots Pro, Apple’ın size sunduğu birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Bu noktada hangi kulaklığı seçeceğiniz de size kalmış durumda.

Yukarıdaki ürünü incelemek/satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Diğer indirimli Bluetooth kulaklık modellerini buradan görüntüleyebilirsiniz.

Kulaküstü Bluetooth Kulaklık

Sony WHCH510B Kulaküstü BT Kulaklık, Mavi

İndirimsiz fiyat: 399,00 TL

İndirimli fiyat: 248,74 TL

35 saatlik müzik çalma süresi vadeden Sony WHCH510B, uzun süre müzik dinlemek isteyen kişiler için son derece başarılı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Siz de “Ben her gün kulaklık şarj etmek istemiyorum” diyen biriyseniz bu ürünü düşünmenizi öneririz.

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JBL T460BT Kulaküstü Kablosuz Kulaklık - Siyah

İndirimsiz fiyat: 499,00 TL

İndirimli fiyat: 370,35 TL

Sizin de kablolu kulaklıklarla kötü bir geçmişiniz olduysa ve müzik dinlemeden yapamıyorum diyorsanız bu kulaklığın kaçış yolunuz olduğunu söyleyebiliriz. 11 saatlik pil süresinin yanı sıra yüksek ses seviyesi ve dolgun bas tonlarına sahip bu kulaklığın sizi hiç üzmeyeceğini de ekleyelim.

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Sennheiser HD 4.40 BT Bluetooth Kulak Çevreleyen Kulaklık

İndirimsiz fiyat: 1.052,00 TL

İndirimli fiyat: 739,00 TL

Kulakiçi kablolu kulaklıklarda da belirttiğimiz gibi Sennheiser’ın profesyonel seviyedeki müzik deneyimini yaşamak istiyorsanız tüm kulağınızı kaplayan tasarıma sahip süngerleriyle dışarıya çıkan sesi en aza düşürebileceğiniz HD 4.40 BT’yi tercih edebilirsiniz.

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Diğer indirimli kulaküstü bluetooth kulaklık modellerini buradan görüntüleyebilirsiniz.

Akıllı Telefon

Vestel Venus Go Siyah Akıllı Telefon

İndirimsiz fiyat: 799,00 TL

İndirimli fiyat: 599,00 TL

Günümüz şartlarında 700 TL’nin altında akıllı telefon bulmak çok zor ancak akıllı telefon derken büyük bir beklenti içerisinde girmeyen kişilerdenseniz ve “Bir ‘alo’ desem yeter” gibi bir düşünceniz carsa Vestel Venus’ü tercih edebileceğinizi söyleyebiliriz.

Yukarıdaki ürünü incelemek/satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Huawei Y6 2019, 32 GB, Mavi (Huawei Türkiye Garantili)

İndirimsiz fiyat: 1.499,00 TL

İndirimli fiyat: 1.055,97 TL

Giriş seviyesinden en çok konuşulan amiral gemilerine kadar farklı segmentlerde akıllı telefon üretmenin yanı sıra telekomünikasyon teknolojileri lideri olan Huawei, giriş segmentindeki telefonuyla akıllı telefon isteyen ancak çok fazla bir özellik beklemeyen kullanıcılarını hedeflemiş. Siz de 6,09 inçlik çentikli ekrana, 13 MP arka kameraya ve 3.020 mAh pile sahip bir telefon isterseniz bu telefonu değerlendirebilirsiniz.

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Samsung Galaxy M20 32 GB (Samsung Türkiye Garantili)

İndirimsiz fiyat: 1.849,00 TL

İndirimli fiyat: 1.299,90 TL

5.000 mAh’lik pil kapasitesiyle öne çıkan Samsung Galaxy M20, telefonunu şarj etme konusunu sorun eden kullanıcılarımız için birebir diyebiliriz. Samsung’un güçlü pile sahip telefonu hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya tıkalyabilirsiniz.

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Xiaomi Redmi Note 8 64 GB (Xiaomi Türkiye Garantili)

İndirimsiz fiyat: 1.999,00 TL

İndirimli fiyat: 1.495,00 TL

Fiyat/performans denince akla ilk gelen isimlerden olan Xiaomi’nin en çok tercih edilen orta segment telefonlarından biri olan Xiaomi Redmi Note 8 ile günlük işlemlerinizin hepsini kolaylıkla halledebilirsiniz. Aynı zamanda 4.000 mAh’lik güçlü bir pile sahip olan bu telefonla gün içerisinde şarj sıkıntısı çekmeden de rahat bir kullanım yaşayabilirsiniz.

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Xiaomi Mi A3 64 GB (Xiaomi Türkiye Garantili)

İndirimsiz fiyat: 1.999,00 TL

İndirimli fiyat: 1.499,90 TL

Orta segmentte 48 MP kameraya sahip olan akıllı telefonlardan belki de en çok tercih edileni Mi A3, aynı zamanda 4.000 mAh değerindeki pili sayesinde gün içerisinde istediğiniz kadar fotoğraf ve video çekmenize olanak sağlıyor. Sizin de birinci önceliğiniz kameraysa ve çok fazla para harcamak istemiyorsanız bu telefonu değerlendirebilirsiniz.

Yukarıdaki ürünü incelemek/satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Diğer indirimli cep telefonu modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun Konsolu

Sony Playstation 4 Slim 500 GB Oyun Konsolu-Türkçe Menü

İndirimsiz fiyat: 2,499,00 TL

İndirimli fiyat: 1.899,00 TL

Oyun konsolu denince akla ilk gelen iki firmadan biri olan Sony PlayStation 4, 21 Aralık sebebiyle ciddi bir indirime girmiş durumda. Siz de bir PlayStation almayı düşünüyorsanız ve kampanya arayışındaysanız artık aramanıza gerek kalmadığını belirtebiliriz.

Yukarıdaki ürünü incelemek/satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Klavye / Fare

Logitech M171 Kablosuz Mouse Siyah

İndirimsiz fiyat: 86,00 TL

İndirimli fiyat: 59,00 TL

Kablosuz ve sizi kurulumla uğraştırmayacak bir fare arayışındaysanız Logitech’in M171 kodlu faresi tam olarak size göre diyebiliriz. Tak Çalıştır sistemi sayesinde kolaylıkla kullanabileceğiniz fareyi hemen aşağıdaki bağlantıdan satın alabilirsiniz.

Yukarıdaki ürünü incelemek/satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Microsoft All In One Siyah Media Klavye (N9Z-00017)

İndirimsiz fiyat: 330,00 TL

İndirimli fiyat: 154,15 TL

Yalnızca klavyeyle tatmin olmayacak ve aynı zamanda ‘touchpad’ de isteyen kullanıcılarımız için üretilen bu klavye sayesinde klavyeniz ve fareniz aynı yerde bulunabiliyor. Siz de istediğiniz anda istediğiniz işlemi tek bir cihaz üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.

Yukarıdaki ürünü incelemek/satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Kingston HyperX Pulsefire Core RGB Oyuncu Mouse HX-MC004B

İndirimsiz fiyat: 229,00 TL

İndirimli fiyat: 163,61 TL

Tabii ki klavye ve fare kategorisinde oyuncu faresi vermezsek listemizin eksik kalacağını söylemekte fayda var. Bu noktada uygun fiyatlı oyuncu fareleri arasında bulunan Kingston HyperX Pulsefire ile oyunlardaki kontrolünüzü artırabilirsiniz.

Yukarıdaki ürünü incelemek/satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Logitech MK520 Kablosuz 2,4 GHz Klavye Mouse Set (920-002604)

İndirimsiz fiyat: 311,00 TL

İndirimli fiyat: 201,76

“Klavye de fare de olsun ama ikisi ayrı ayrı olsa da sorun olmaz” diyenleri de düşünerek Logitech’in klavye fare setini de listemize ekledik. Siz de hem klavye hem de fareyi barındıran bir set arıyorsanız Logitech kalitesiyle bu seti bulduğunuzu söyleyebiliriz.

Yukarıdaki ürünü incelemek/satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Şarj Ürünleri

Spigen Essential 30W Hızlı Şarj Cihazı 2 Port USB Qualcomm 3.0 18W

İndirimsiz fiyat: 129,89 TL

İndirimli fiyat: 49,90 TL

Akıllı telefonunuzu şarj ederken uzun süre boyunca beklemek bazen sinir bozucu bir hal alabiliyor. Siz de en az bir kez bu konu sebebiyle sinir krizi geçirenler arasında yer alıyorsanız artık bu sorunu çözebileceğinizi söyleyebiliriz. 30 W’a kadar hızlı şarjı destekleyen Spigen Essential ile telefonunuzu eskisinden çok daha hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.

Yukarıdaki ürünü incelemek/satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Spigen Essential F305W 10W IP67 Suya Dayanıklı Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı

İndirimsiz fiyat: 149,90 TL

İndirimli fiyat: 69,90 TL

Günümüzde kulaklıklarımız, farelerimiz ve klavyelerimize kadar birçok konuda kablosuza geçiş yapmış durumdayız. Bu durumun şarj konusunda da geçerli olmasını isterseniz Spigen’in suya dayanıklı kablosuz şarj cihazını deneyimleyebilirsiniz. Ürünü almadan önce telefonunuzun kablosuz şarj desteklediğini kontrol etmekte fayda olduğunu da hatırlatalım.

Yukarıdaki ürünü incelemek/satın almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

21 Aralık indirimleri için derlediğimiz indirimli ürünlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Listedeki ürünlerin en azından bir tanesinin işinize yarayacağını umarak bir sonraki kampanyada sizler için derleyeceğimiz indirimli ürünler listesinde özellikle araştırmamızı istediğiniz ürünler varsa yorumlar kısmından fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.