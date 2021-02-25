ODTÜ Yönetim ve Mühendislik Günleri, 26 Şubat'ta Başlıyor

26-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 21. ÖDTÜ Yönetim ve Mühendislik Günleri için geri sayım başladı. Online olarak gerçekleştirilecek etkinlik, tüm Türkiye'den katılımcılara açık olacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Verimlilik Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek olan Yönetim ve Mühendislik Günleri, öğrenciler ile alanında başarılı şirketleri ve yetkin konuşmacıları buluşturarak bilgi aktarımı sağlamayı hedefliyor.

Üç gün boyunca gerçekleştirilecek olan etkinlikte seminerler, paneller ve söyleşiler ile katılımcıların en üst düzeyde faydalanması ve lider konuşmacıların tecrübe aktarımı yoluyla genç mühendis ve yönetici adaylarına benzersiz bir kişisel gelişim fırsatı sunması amaçlanıyor.

Yönetim ve Mühendislik Günleri sadece ODTÜ’nün değil, aynı zamanda Ankara’nın da en büyük etkinliklerinden bir tanesi olma özelliğine sahip ve ağırladığı konuşmacılarla ve iş birliği yaptığı şirketlerle desteklenirken ulusal çapta katılımcılara kapılarını açıyor.

Devam etmekte olan salgın nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirilecek 21. Yönetim ve Mühendislik Günleri, 26-27-28 Şubat tarihlerinde kapılarını katılımcılara açacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için ymg.odtuvt.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.