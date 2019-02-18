A101'de Uygun Fiyata Satışa Sunulacak 5 Teknolojik Ürün

Aktüel ürünler katalogu ile en yeni teknoloji ürünleri uygun fiyata tüketiciler ile buluşturan A101, 21 Şubat Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünleri ile yine hemen her tüketicinin ihtiyaç duyacağı ürünleri uygun fiyata mağazalarında sergileyecek.

Türkiye’nin en popüler perakende market zincirlerinden biri olan A101’in 21 Şubat tarihinde satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Buna göre bu Perşembe, A101 mağazalarını ziyaret ederek bir Smart LED TV’ye, bir Samsung akıllı telefona, bir Bluetooth kulaklığa, bir taşınabilir şarj cihazına, bir USB belleğe ya da bir MicroSD karta uygun fiyatlı olarak sahip olabilirsiniz.

Toshiba 43” Full HD Smart LED TV

Japon teknoloji şirketi Toshiba’nın 43 inç (109) ekran boyuta sahip Full HD çözünürlüklü Smart LED TV’si, piyasa değerinin altında bir fiyat etiketi ile A101 mağazalarındaki yerini alacak. Dahili Netflix uygulaması ve 3 yıl Vestel garantisi bulunan cihaz, 3 adet HMDI, 2 Adet USB girişine ve hem Bluetooth hem Wi-Fi desteğine sahip. Cihazın fiyatı ise yalnızca 2099 TL olacak.

Samsung J140 F

Samsung’un uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara sunduğu en iyi çözümlerden biri olan Samsung J140 F; 1.4 Ghz Quad Core işlemci, 1 GB RAM, Android 8.1 Oreo işletim sistemi, 6 inç TFT ekran, 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera, 16 GB dahili depolama, 3300 mAh batarya özellikleri ile yalnızca 899 TL fiyat etiketi ile A101 müşterileri ile buluşacak.

Piranha 2281 Spor Bluetooth Kulaklık

Spor yaparken müzik dinlemek ve telefonla görüşmek istiyor fakat bu sırada kulaklığın kabloları ile uğraşmak istemiyorsanız Piranha 2281 Spor Bluetooth kulaklık tam da aradığınız çözüm olabilir. 39,95 TL fiyat etiketi ile her bütçeye uygun olan cihaz, kablosuz müzik keyfini doruklara çıkarıyor.

Go Smart Taşınabilir Şarj Cihazı

Bu Perşembe tüketicilerin beğenisine sunulacak aktüel ürünlerden biri olan Go Smart Taşınabilir Şarj Cihazı, 10.000 mAh kapasitesi ve çift USB girişi sayesinde aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. Hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu olan Go Smart Taşınabilir Şarj Cihazı, 39,95 TL fiyata sahip olacak.

USB Bellek ve MicroSD Kart

Yeni bir mobil harici depolama alanı arıyorsanız A101, kaliteli Sandisk ürünleri ile sizi memnun edebilir. 21 Şubat’ta A101 mağazalarını ziyaret ederek 32GB USB belleğe ya da 32GB Micro SD karta yalnızca 29,95 TL’ye sahip olabilirsiniz.