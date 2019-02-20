Özellikle işletmeden işletmeye yazılımlar üreten girişimlere, finansal teknolojilere ve servislere yönelik yatırım yapmayı planlayan 212, Doğu Avrupa ve Türkiye’ye 34 milyon dolar ayırdı.

212, bundan 8 yıl önce 30 milyon dolarlık yatırım fonu oluşturarak dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi 34 milyon dolarlık yeni bir fonla Doğu Avrupa ve Türkiye’ye geri dönüş hazırlığındalar.

Firmanın kurucularından ve yöneticilerinden olan Numan Numan, şimdiye kadar bölgede ve dünyada dikkat çeken 4 firma kurduklarına dikkat çekiyor. 212’nin elinde Türkiye’nin en büyük ödeme işlem firması Iyzico, güneydoğu Asya’ya odaklanan e-ticaret sitesi Insider, otellerin ve seyahat acentalarının bir araya geldiği, 160 ülkeden 55.000 otelin bulunduğu platform Hotel Runner ve tedarik zinciri yönetim firması Solvoyo da bulunuyor. 212’nin gelirlerinin yarıdan fazlası Türkiye dışından geliyor.

Numan, Türkiye’de teknolojiye yatırım yapan şirket sayısını kabaca 15 olarak ifade ediyor. “Hala maddi sıkıntı çekiyoruz ve ekosistem hala yeni” diyen girişimci, “biz Aralık 2011’de, Türkiye’de uygun bir yapıyla kurulan ilk kurumsal fonuz”diye ekliyor.

Küresel sermayenin her yerden gelebildiğini söyleyen Numan, Türk girişimcilerin artık yurt içinde kalmayı tercih ettiklerini, gittikçe zorlaşan ABD göçmenliğine ilginin azaldığını söylüyor. Artık Berlin ve Lizbon gibi Avrupa kentleri de göçmek ve şirket kurmak için daha revaçta.

Numan ayrıca Türkiye’nin, dünyanın ilgisini çektiğini söylüyor. Yaklaşık 20 farklı girişim firması Türkiye’de birlik anlaşması yapmaya çalışıyor.

Numan Numan ve ortağı Ali Karabey, ilk olarak ABD’de eğitim aldılar. Daha sonra ülke çapında melek yatırımcı ağları kuran ikili, ülkenin de ilk hızlandırıcılarını kurdular. Daha sonra fon oluşturmaya karar verdiler.

Numan, Türk firmalarının gittikçe daha çok büyüyeceklerini belirtiyor.