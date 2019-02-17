Türkiye Turist Artışında Avrupa Ülkeleri Arasında İlk Sırada

Avrupa Seyahat Komisyonu ETC, ülkelerin turizm verilerini analiz ederek hazırladığı 2018 yılı turizm raporunu yayınladı. İlginç detayların yer aldığı raporda ülkemiz, yıllara göre turist sayısı artışında 33 Avrupa ülkesini geride bırakarak zirveye oturdu.

Avrupa Seyahat Komisyonu'nun geçtiğimiz yıl yayınladığı raporda turist sayısında en hızlı ve yüksek artış gösteren ülke olan Türkiye, bu yıl da zirveyi kimseye kaptırmadı. 33 ülkenin turizm verilerini inceleyen Avrupa Seyahat Komisyonu'nun raporuna göre ülkemize gelen turist sayısı, 2017'ye kıyasla %22 artış göstererek 47 milyona ulaştı.

Geçtiğimiz yıllarda 40 milyonun üzerine çıkmayan turist sayısının bu yıl büyük bir artış göstermesi, raporun en dikkat çeken ayrıntılarından biri. 2016 yılında yaşanan terör saldırıları ve darbe girişiminden sonra düşüşe geçen turizm sektörü, rapordaki verilere göre hızlı bir geri dönüş yaptı.

Ülkemize gelen turistlerin arasında en yüksek artış Rus turistlerde yaşandı. Geçtiğimiz yıl ülkemizi ziyaret eden Rus turist sayısı 4,7 milyon iken bu yıl bu rakam yaklaşık %35'lik artışla 6,4 milyonu aştı. Raporda ülkemizdeki turist artışının nedenlerinden biri olarak turistler için ucuz bir tatil mekanı olması gösterildi.

Rapordaki diğer Avrupa ülkelerine bakarsak, Türkiye'nin ardından en yüksek artış Sırbistan'da görüldü. 2017 verilerine göre 2. olan İzlanda ise bu yıl 14. sırada yer aldı. Türkiye ve Sırbistan'dan sonra listede sırasıyla Malta, Karadağ ve Letonya yer aldı.

2018 turizm raporunda düşüş gösteren ülkeler de dikkat çekti. Estonya ve Monako'da turist sayısında %0.5'e yakın azalma gözlemlenirken en büyük düşüş İngiltere'de yaşandı. Turist sayısında geçtiğimiz yıla göre %5 düşüş yaşayan İngiltere'deki bu düşüşün nedeni olarak Brexit gösterildi.