Jason Statham, oynadığı filmler ile her seferinde gündeme oturmayı başarıyor. Şu anda ise son filmi Five Eyes çekimleri için Türkiye’de bulunuyor. Yeni filmi vizyona girene kadar göz atmanız için diğer Jason Statham filmlerini listeledik.

Kendine has karizması ve rol yapmadaki yeteneği ile Jason Statham, film dünyasında en sevilen isimler arasında. Birçok başarılı projeye imza atan Jason Statham 2021 senesinde de boş durmuyor ve halihazırda Antalya’da çekilen yeni filmi Five Eyes için kamera karşısına geçiyor.

Yeni filminin çekimleri bitip vizyona girmesini beklerken izlemeniz için The Mechanic, Ajan ve Cehennem Melekleri gibi Jason Statham filmlerinin yer aldığı listemize göz atabilirsiniz.

IMDb puanlarına göre en iyi Jason Statham filmleri:

The Expendables (Cehennem Melekleri) 6,5

Homefront (Sivil Cephe) 6,5

The Mechanic (Mekanik) 6,6

The Transporter (Taşıyıcı) 6,8

Crank (Tetikçi) 6,9

Spy (Ajan) 7,0

The Italian Job (İtalyan İşi) 7,0

The Bank Job (Banka İşi) 7,2

Collateral (Tetikçinin Gecesi) 7,5

Snatch (Kapışma) 8,3

The Expendables (Cehennem Melekleri):

Yayın: 13 Ağustos 2010

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Yönetmen: Sylvester Stallone

Oyuncular: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li

IMDb puanı: 6,5

The Expandables, kiralık bir savaş timidir ve yeni görevleri Güney Amerika'da bir ülkeye sızarak ülkenin acımasız diktatörü devirmektir. Ancak grup, görev başlar başlamaz her şeyin tam olarak göründüğü gibi olmadığını anlarlar ve kendilerini birden tehlikeli ve ölümcül bir ihanet ağının içerisinde bulurlar.

Homefront (Sivil Cephe):

Yayın: 27 Kasım 2013

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: Gary Fleder

Oyuncular: Jason Statham, James Franco, Winona Ryder

IMDb puanı: 6,5

Yönetmenliğini Gary Fleder’ın üstlendiği film Homefront, Chuck Logan’ın romanından senaryolaştırıldı. Eski bir DEA ajanı ailesiyle birlikte küçük ve sessiz bir kasabaya taşınır. Her şey yolunda giderken kısa sürede taşındıkları kasabada yerel uyuşturucu çeteleriyle karşı karşıya kalacaktır.

The Mechanic (Mekanik):

Yayın: 28 Ocak 2011

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: Simon West

Oyuncular: Jason Statham, Ben Foster, Donald Sutherland

IMDb puanı: 6,6

1972 yılında Charles Bronson’un duygusuz ve soğukkanlı profesyonel bir kiralık katil olan Arthur Bishop’u canlandırdığı kiralık katil filmi olan The Mechanic, yönetmen Simon West tarafından 2011 senesinde tekrar çekildi. Mekanik, uluslararası boyuttaki bir yeraltı örgütünün muhbirleri ve olası düşmanlarını yok eden suikastçılara verdiği bir isimdir. Filmde Arthur Bishop’u Jason Statham canlandırıyor.

The Transporter (Taşıyıcı):

Yayın: 6 Aralık 2002

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: Louis Leterrier, Corey Yuen

Oyuncular: Jason Statham, Qi Shu, Matt Schulze

IMDb puanı: 6,8

Frank, hayatının bir kısmını özel bir operasyon biriminin en iyilerinden biri olarak geçirmiştir. Artık paralı bir askerdir ve hangi görevi canı istiyorsa onu yerine getiriyordur. Ancak son sevkiyatında uluslararası esir tüccarlarının kaçırdığı güzel bir kadın, planlarında sorunlar çıkmasına neden olur.

Crank (Tetikçi):

Yayın: 1 Eylül 2006

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: Mark Neveldine, Brian Taylor

Oyuncular: Jason Statham, Amy Smart, Carlos Sanz

IMDb puanı: 6,9

Tetikçi, yönetmenliğini Mark Neveldine ve Brian Taylor’un birlikte yaptığı, bir adamın mecbur kalınca hayatta kalmak için neler yapabileceğini konu alan bir aksiyon ve gerilim filmidir. Tetikçinin başrolünde Chev Chelios rolünde Jason Statham ve onun kız arkadaşı Eve rolünde Amy Smart oynamaktadır.

Spy (Ajan):

Yayın: 12 Temmuz 2015

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Paul Feig

Oyuncular: Melissa McCarthy, Rose Byrne, Jude Law

IMDb puanı: 7,0

Susan Cooper, CIA'de analist olarak çalışmaktadır. Başarılı operasyonların ve en kritik görevlerin başarıyla sonlanmasını sağlayan görünmeyen kahramanlarından biridir. Partneri Bradley Fine (Jude Law) ve İngiltere'den gelen bir başka ajan Rick Ford’un (Jason Statham) kimlikleri deşifre olunca, bu zorlu ve tehlikeli görevi yerine getirmek için masa başından ilk kez sahaya adım atması gerekir.

The Italian Job (İtalyan İşi):

Yayın: 10 Ekim 2003

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: F. Gary Gray

Oyuncular: Donald Sutherland, Mark Wahlberg, Edward Norton

IMDb puanı: 7,0

Azılı bir suçlu olan Charlie Croker'ın liderliğinde bir soyguncu çetesi, detaylı ve yoğun bir hazırlık sürecinden sonra Los Angeles'ın tarihindeki en büyük trafik sıkışıklığına sebep olurlar. Böylece, yapacakları altın ve mücevher hırsızlığı için zaman kazanacaklardır.

The Bank Job (Banka İşi):

Yayın: 21 Mart 2008

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: Roger Donaldson

Oyuncular: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore

IMDb puanı: 7,2

Filmde, Londra’da meydana gelen sıradışı gerçek bir olaydan, cesur ve henüz çözülememiş bir soygundan esinlenilmiştir. Başrollerde Jason Statham ve Saffron Burrows’un yer aldığı, yönetmenliğini Roger Donaldson’ın yaptığı heyecan dolu gerilim filmi The Bank Job, Londra'daki Baker Street'te bulunan bir bankanın yağmalanmasını anlatıyor.

Collateral (Tetikçinin Gecesi):

Yayın: 6 Ağustos 2004

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: Michael Mann

Oyuncular: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith

IMDb puanı: 7,5

Vincent bir kiralık katildir. Halletmesi gereken bazı işlerden dolayı Los Angeles’da bir taksi tutar. Hiçbir şeyden haberi olmayan taksi şoförü Max, Vincent’ın kendisine sunduğu teklifi kabul ederek tüm gece boyunca sürecek bir maceraya dahil olur. Zaman geçip olaylar gelişmeye başladıkça, başta verdiği karardan dönmek ister ama onun için artık çok geçtir.

Snatch (Kapışma):

Yayın: 10 Aralık 2000

Tür: Komedi, Suç

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Jason Statham, Brad Pitt, Benicio Del Toro

IMDb puanı: 8,3

Snatch, Londra'nın yeraltı suç dünyasında vuku bulan iki farklı hikayeyi ele alıyor. Bir yandan çalınan 86 karatlık bir elmasın peşinden gidenler, diğer yandan ise boks dünyasının derinliklerinde dönen yasadışı işlerden birine karışan Turkish ve ortağı Tommy’i konu alıyor.