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28 Eylül - 5 Ekim 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

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Türkiye'de 28 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

28 Eylül - 5 Ekim 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

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JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 28 Eylül - 5 Ekim tarihleri Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Netflix’teki yerli dizi Mezarlık zirveye yerleşirken filmlerde HBO Max’teki Gençlik en üst sırada yer aldı.

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler

  • Gençlik - HBO Max & TV+
  • Aşk Hipotezi - Prime Video
  • Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  • Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  • Sevimli Hayalet Casper - Disney+ & Prime Video
  • Addams Ailesi - Prime Video & TOD
  • İyi ki Aldatılmışım! - Netflix
  • Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
  • Sultana - Prime Video
  • The Rocky Horror Picture Show - Disney+

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler

  • Mezarlık - Netflix
  • Alıkara - TOD
  • Game of Thrones - HBO Max & TV+
  • Off Campus - Prime Video
  • From - TV+ & TOD
  • Prens - HBO Max & TV+
  • MobLand - TOD & Netflix
  • House of the Dragon - HBO Max & TV+
  • The Last of Us - HBO Max & TV+
  • Reacher - Prime Video
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