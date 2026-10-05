28 Eylül - 5 Ekim 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 28 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

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JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 28 Eylül - 5 Ekim tarihleri Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Netflix’teki yerli dizi Mezarlık zirveye yerleşirken filmlerde HBO Max’teki Gençlik en üst sırada yer aldı.

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler

Gençlik - HBO Max & TV+

Aşk Hipotezi - Prime Video

Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi

Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+

Sevimli Hayalet Casper - Disney+ & Prime Video

Addams Ailesi - Prime Video & TOD

İyi ki Aldatılmışım! - Netflix

Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+

Sultana - Prime Video

The Rocky Horror Picture Show - Disney+

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler