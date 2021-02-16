Bu sene online olarak düzenlenecek 28. İTÜ EMÖS, 17 Şubat itibarıyla başlayacak ve 3 gün boyunca iş dünyasının profesyonellerini öğrencilerle bir araya getirecek.

İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından bu sene yirmi sekizincisi düzenlenecek olan İTÜ EMÖS (Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu), her sene iş ve teknoloji trendlerine uygun olarak belirlenen bir ana tema etrafında şekillenen Türkiye’nin en geniş kapsamlı öğrenci etkinliklerinden biridir. Bu sene online olarak düzenlenecek 28. İTÜ EMÖS’te 3 gün boyunca C Level konuşmacılar ağırlanacak, kariyer atölyeleri gerçekleştirilecek ve katılımcılarla interaktivitenin en üst seviyede olduğu bir etkinlik gerçekleşecek.

Mobil Oyun Dünyasının globalde liderlerinden biri olan Peak, 28. İTÜ EMÖS Ana Sponsoru olarak etkinlikte yerini alacak. Öğrenciler, 3 gün sürecek etkinlik boyunca konusunda uzman üst düzey şirket yetkililerinin katılacağı oturumlarda ve beyin fırtınalarının dinmek bilmeyeceği panellerde iş ve teknoloji trendleri hakkında bilgi sahibi olurken; diğer katılımcılar ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle de iletişim kurma fırsatı yakalayacaklar.



28. İTÜ EMÖS'te bu yıl "Geleceğin Portresi” ana teması çerçevesinde "Fintech, Augmented Human, Blockchain, Digital Ecosystems, AI ve Robotics, Cyber Security" konuları işlenecek. Yapay zeka insanlığın diğer tüm üretimlerinin bir parçası mı olacak, yoksa kendi dünyasını mı kuracak? Yeni toplumda yeni insan figürü nasıl bir rol oynayacak? Gelişmelerle beraber geçmişten geleceğe bizi ne bekliyor? Yeni İnsanın bu teknoloji dünyasındaki bir portresini hayal etmeye çalışılacak ana tema çerçevesinde bu soruların tümüne yanıt bulunacak.

17-18-19 Şubat tarihlerinde tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek 28. İTÜ EMÖS’e dahil olmak için ituemos.com web sitesi üzerinden etkinliğe kayıt olabilirsiniz.