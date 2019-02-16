Samsung Galaxy A50'nin Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung'un bu yıl Galaxy A serisiyle piyasaya sürmeyi hedeflediği 9 akıllı telefondan biri olan Galaxy A50'nin bazı özellikleri, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Diğer Galaxy A cihazlarına göre güçlü özellikleriyle öne çıkan akıllı telefonunun, render görüntüleri sızdırıldı.

25 Şubat tarihinde Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi MWC 2019'da karşımıza çıkması beklenen Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A50, sızdırılan teknik özellikleriyle daha şimdiden piyasaya güçlü bir giriş yapacağının sinyallerini verdi. PriceKart tarafından bugün sızdırılan render görüntüleri, cihazın tasarımıyla da adından söz ettireceğini gösteriyor.

İlk bakışta ince çerçeveleri ve küçük boyutlardaki su damlası çentiği ile dikkat çeken Galaxy A50'nin şık tasarımı kendine hayran bırakıyor. Akıllı teleonun 6,4 inçlik Infinity U Super AMOLED ekranındaki çentikte, 25 MP çözünürlüğünde bir kameranın konumlandırıldığı görülüyor.

Cihazın arka kısmında dikey olarak konumlandırılmış 3 arka kamera göze çarparken, LED flaşın kameralarda ayrı olarak arka kamera setinin hemen altına yerleştirildiği görülüyor.

Paylaşılan görüntüler, Galaxy A50'nin desteklediği bağlantıları da ortaya çıkardı. Cihazın alt panelinin gösterildiği görsele göre Galaxy A50, USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacak. Görsellerden edindiğimiz bir diğer bilgi de Galaxy A serisinin yeni üyesinin ekrana gömülü bir parmak izi sensörüne sahip olacağı.

Galaxy A50'nin, diğer Galaxy A serisi üyeleri A30 ve A10 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Teknoloji devi, 20 Şubat tarihinde gerçekleştireceği Galaxy S10 lansmanında bir sürpriz yapmazsa, Galaxy A serisi için MWC 2019'u beklememiz gerekecek.