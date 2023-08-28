31 Ağustos'un ilk saatlerinde, son yılların en büyük Mavi Süper Ay'ı gerçekleşecek. Ay, her zamankinden çok daha büyük ve parlak olacak. Benzeri bir olay, hesaplara göre bir daha en erken 2037'de yaşanacak.

Ülkemizde Zafer Bayramı olarak kutlayacağımız 30 Ağustos, bu yıl önemli bir doğa olayına da ev sahipliği yapacak. Gökyüzüne bakan vatandaşlar, Ay'ı her zaman olduğundan daha yakın ve daha büyük görecekler. Üstelik Ay, dolunay görünümünde olacak. Bunun sıradan olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu doğa olayının bir benzeri, en yakın 2037 yılında gerçekleşecek.

NASA'dan emekli astrofizikçi Fred Espenak, yaptığı bir çalışma ile 2100 yılına kadar gerçekleşecek olan tüm "Süper Ay" olaylarının bir takvimini oluşturdu. İşte bunların ilki, 30 Ağustos akşamı gözlemlenecek. Ay, Dünya'ya her zaman olduğundan daha yakın olacak. Dolunay görünümü, doğal uydumuzun parlaklığının her zamankinden daha yüksek olmasını sağlayacak. Bu özellikleri nedeniyle "Mavi Süper Ay" olarak isimlendirilen doğa olayı, uzay tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatacak.

2037 yılına kadar böyle bir olay yaşanmayacak

Hatırlayan okurlarımız vardır; 1 Ağustos 2023 tarihinde de süper ay olayı gerçekleşmiş, sosyal medyada eşi benzeri görülmemiş paylaşımlar yapılmıştı. İşte 30 Ağustos'ta gerçekleşecek Mavi Süper Ay, 1 Ağustos'ta yaşanan olaydan çok daha etkileyici olacak. Dünya ile Ay arasındaki mesafe, Fred Espenak tarafından yapılan hesaba göre 357 bin 344 kilometre civarında olacak. Gökyüzüne bakanlar, Ay'ın yüzde 16 parlak, yüzde 7 daha büyük olduğuna tanıklık edecekler. NASA'ya göre böyle bir olay, 2037 yılına kadar bir daha gerçekleşmeyecek.

Bu arada; "Mavi Süper Ay" dediğimiz için Ay'ın mavi renkli görüneceğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Ağustos ayı içerisinde ikinci kez dolunay gerçekleşeceğinden, bu olaya Mavi Süper Ay diyeceğiz. NASA tarafından yapılan hesaplamaya göre 31 Ağustos saat 04:36 sularında, Ay'ın parlaklık ve büyüklük değeri maksimum seviyeye ulaşacak. NASA, uzay gözlemcilerin aynı gün Satürn ile Ay'ı birlikte görebileceklerini söylüyor.

NASA tarafından yapılan açıklamaya buradan ulaşılabilir.