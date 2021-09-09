Ülkemizde birçok alanda PCR testinin zorunlu kılınmasının ardından pozitif test sonucundan kaçmak isteyen bazı vatandaşlar, çareyi sahte PCR testlerinde aramaya başladı. Milliyet muhabiri, sahte PCR testi yapanlardan birine ulaşarak müşteri kılığında yanına gitti ve bu acı sahtekarlığı ortaya çıkardı.

Milliyet Gazetesi'nden Çiğdem Yılmaz, müşteri kılığına girerek pozitif olmasına rağmen sahte PCR testi yaptırmak istediğini söyleyerek bazı klinikleri aramaya başladı. Kliniklerin vaatlerinin arasında, hastanın ayağına gelip numune olmak ve sonuç pozitif olsa bile seyahat gibi planlamaların sorunsuz gerçekleşmesi için testi negatif yapmak vardı.

Birçok yer ile konuşan Yılmaz, bazı kliniklerden bu davranışın etik olmadığına dair uyarı alsa da bazı yerler, 300 TL karşılığında negatif PCR testi sağlayabileceklerini, hiçbir sorun çıkmayacağın dile getirdi. Hatta bir şirket, sonuçlara sadece laboratuvarda bakacağını, pozitif çıktığı takdirde kayıtsız çalışacağını dile getirdi.

Google'da arama yaparak AKER Sağlık adlı bir test sağlayıcısı ile görüşen Yılmaz'ın başından geçen konuşma:

"Yılmaz: İyi günler PCR testi için rahatsız ettim. Ücreti nedir?

Testi yapan: Merhabalar 250 TL PCR testlerimiz.

Yılmaz: Bir şey rica edecektim.

Testi yapan: Buyurun

Yılmaz: Cuma günü şehir dışına çıkmam lazım ve negatif PCR testi lazım. Almam mümkün mü?

Testi yapan: Pozitif olduğunuzu mu düşünüyorsunuz?

Yılmaz: Evet. Temaslıyım. Temaslı olduğum ve pozitif olan kişiyle aynı belirtilerin hepsi bende de var.

Testi yapan: Nerede oturuyorsunuz?

Yılmaz: Esenler

Testi Yapan: Temaslısınız değil mi?

Yılmaz: Evet, temaslıyım. Negatif test bulma durumum var mı?

Testi Yapan: O şekilde yardımcı olamıyoruz Hanımefendi."

"Hiçbir sıkıntı olmayacak"

Yılmaz, bu konuşmadan sonra aynı şirkete "Biraz önce telefonda konuşmuştuk. Bana cuma gününe kadar acil negatif PCR testi lazım. Yardımcı olabilir misiniz? Ücreti neyse öderim lütfen” yazılı bir mesaj gönderdi ve 2 dakikanın ardından Anıl adlı başka biri Çiğdem Yılmaz ile iletişime geçti.

Yılmaz'ın Anıl adlı kişiyle arasında geçen diyalog ise şu şekilde;

Yıldız: Cuma günü uçuşum var ve negatif PCR testine ihtiyacım var. Pozitif biriyle temaslıyım ve arkadaşımda olan bütün belirtiler bende de var. Boğaz ağrısı ve burun akıntısı, halsizlik...

Anıl: Karı-koca aynı yatakta biri negatif diğeri pozitif. Siz üşütmüş de olabilirsiniz. Genelde pozitif diye aldıklarımızın hepsi pozitif vakalar olmuyor. Ben sizin de pozitif olmadığınızı düşünüyorum.

Yıldız: Yalnız ben riske almak istemiyorum. Pozitif çıkma durumum da çok yüksek.

Anıl: Şöyle yapalım, ben sizi kayıtsız çalışırım. O da şöyle oluyor; testi alırız e-Nabız’a işlemeden bakarım. Negatif misiniz, pozitif misiniz? Eğer negatifseniz sizi direkt sisteme işleriz. Ama pozitifseniz devam ederiz. Sistem dışı bir şey oluyor, ben bu konuda size yardımcı olurum.

Yıldız: Kendimi açıkçası riske de atmak istemiyorum, havalimanında herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım? Bir sıkıntı çıkartırlar mı?

Anıl: Hayır tabii ki. Çünkü sizden aldığım numuneyi kayıtsız çalışacağım. Sadece laboratuvarda sonuca bakacağım.

Yıldız: Tekrar soruyorum bir sıkıntı yaşamam değil mi?

Anıl: Hayır biz bu durumlarla çok sık karşılaşıyoruz.

Yıldız: Daha önce de böyle yaptınız değil mi? Kendimi garantiye almak istiyorum.

Anıl: Evet, herhangi bir problem de olmuyor.

Yıldız: Peki nasıl yapalım, gelmem gerekiyor mu?

Anıl: Ben, mesajlaştığınız arkadaşımı size gönderirim. O sizden numuneyi alır laboratuara götürür. Sonuçlarla da ben ilgileniyorum. Yalnız biz Anadolu yakasındayız. Siz biraz uzakmışsınız. Sizden numuneyi almam lazım, olmasa da olur ama biz yine de alalım. Sizin uçuş mu?

Yıldız: Evet uçuş. O zaman çarşamba günü numune için karşıya geçerim.

Anıl: Tamam.

Yıldız: Bakın yine diyorum, havalimanında sıkıntı yaşamayacağımın garantisini almak istiyorum.



Anıl: Yok problem yaşamazsınız. İsminiz neydi?

Yıldız: Çiğdem

Anıl: Çiğdem Hanım, Anıl ben de numaramı kaydedin. Mesajlaştığınız arkadaşla da paslaşın. Ne zaman buluşacaksanız?

Yıldız: Tamamdır ben arkadaşınızla iletişime geçeceğim. Aynı soruyu tekrar tekrar soruyorum farkındayım ama şimdi ben pozitif de olsam bir sıkıntı yaşamayacağım değil mi? Negatif testim elimde olacak kesin değil mi?

Anıl: Evet, olacak.

Yıldız: Peki fiyatı ne kadar?

Anıl: Biz Avrupa yakasına 300 TL’ye yapıyoruz uçuşlar için. Çünkü uçuşlar için özel bir belge çıkartıyoruz.

Yıldız: Fiyatınız da uygunmuş, iyi.

Anıl: Başka firmalar 450 TL 500 TL’ye yapıyor. Sıkça uçuş yapıyorsunuz sanırım.

Yıldız: Evet. Yine başa döndüm ama sıkıntı yaşamayacağımın garantisini veriyorsunuz değil mi?

Anıl: Evet, bir sıkıntı olmayacak, halledeceğim. Çok konuşmayalım bence bu tarz şeyleri ama halledeceğim.