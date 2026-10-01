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Android Telefonlara Hayat Kurtaran Özellik Geliyor: Ekrana Dokunmadan Sadece Sesle Acil Yardım Çağrısı!

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Android için geliştirilen yeni özellik, telefona dokunmadan sesli komutla acil yardım çağrısı başlatmayı mümkün kılıyor.

Android Telefonlara Hayat Kurtaran Özellik Geliyor: Ekrana Dokunmadan Sadece Sesle Acil Yardım Çağrısı!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Google, Android telefonlarda acil yardım çağrısı için farklı bir yöntem üzerinde çalışıyor. Android Authority’nin aktardığına göre, Android’in güvenlik özelliklerine ait kodlarda telefona dokunmadan yardım çağrısı yapılabileceğini gösteren izler bulundu.

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Henüz geliştirme aşamasında olan özellik, acil durumlarda telefona dokunmadan yardım çağırmayı mümkün kılabilir.

Üç kez “yardım” demek yeterli olabilir

Android telefonlarda acil yardım çağrısı şu anda belirli tuşlara art arda basılarak başlatılabiliyor.

Kodlarda ortaya çıkan bilgilere göre “Yardım” kelimesini üç kez söylemek işlemi başlatmaya yetecek. Ardından kullanıcı sesli olarak onay verebilecek veya işlemi iptal edebilecek. Konum paylaşımı, acil durum videosu kaydı ve yardım çağrısı gibi seçenekler de bu yolla başlatılabilecek.

Şimdilik bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Google geliştirme sürecinde sistemi değiştirebilir; hatta özelliğin kullanıma sunulmasından tamamen vazgeçebilir.

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