Apple lansmanları denince aklımıza genelde yeni cihazlar gelse de bazen sahnede yaşanan küçücük bir an veya beklenmedik bir kriz, ürünlerin bile önüne geçebiliyor.

Bugüne kadar olan tüm Apple lansmanlarında ufak ama hafızalara kazınan bazı detaylar var ki etkinlikte tanıtılan ürünler bile bu olayların gerisinde kaldı diyebiliriz.

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Kimi zaman sahnede beklenmedik bir sürpriz, kimi zaman da ürün tanıtımı anında yaşanan bir aksilik… İşte Apple tarihinin unutulmazları arasına giren o detaylar.

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1. Steve Jobs'ın canlı yayında 4.000 latte siparişi vermesi

9 Ocak 2007... İlk iPhone tanıtılıyor. Steve Jobs sahneye çıkmış, cihazın harita yeteneklerini canlı canlı göstermek için Google Maps'i açtı, yakındaki bir Starbucks'ı buldu ve ekranda çıkan telefon numarasını tek tuşla aradı.

Telefonda çıkan kişiye "4.000 tane latte siparişi vermek istiyorum... Şaka şaka, yanlış numara!" diyerek telefonu kapattı. Jobs, bu hamlesiyle hem seyirciyi güldürdü hem de rehbere girmeden harita üzerinden bir işletmeyi tek dokunuşla aramanın ne kadar pratik olduğunu mükemmel bir şovla kanıtladı.

2. İki parmakla fotoğrafları büyütmek

Bugün çocukların bile refleks olarak yaptığı "iki parmakla fotoğraf büyütme" hareketi, 2007'de teknoloji dünyasının aklını başından almıştı. Fiziksel tuşlu telefonların hüküm sürdüğü dönemde Steve Jobs'ın parmağıyla fotoğraflar arasında kaydırma yapması ve iki parmağını açarak fotoğrafı büyütmesi salonda büyük bir alkış aldı.

3. Bir dosya zarfının içinden Macbook Air çıkması

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2008 yılındaki MacBook Air lansmanı, pazarlama derslerinde okutulacak cinstendi. Steve Jobs, tanıtımını yapacağı yeni bilgisayarın kalınlığını anlatmak için uzun uzun teknik detaylara girmek yerine bir dosya zarfı çıkardı.

Herkes merakla içinden ne çıkacağına bakarken zarfın içinden incecik bir MacBook Air çıktı. Bu, bilgisayarın ne kadar ince olduğunu kanıtlamak için gayet yeterli bir tanıtım olmuştu.

4. İlk iPod ile "1.000 şarkı cebinizde"

23 Ekim 2001'de tanıtılan ilk iPod, 5 GB'lık bir depolamaya sahipti ama Apple bunu "5 GB hafızası var" diyerek satmak yerine daha akıllıca bir tanıtım yaptı. Steve Jobs, "1.000 şarkı cebinizde" diyerek pantolonun cebinden iPod'u çıkardı ve işin rengi değişti.

O güne kadar müzik dinlemek için büyük kaset ve CD taşıyan insanlar için cebinde bir şarkı arşivi taşımak mucizevi bir şeydi.

5. Gelmiş geçmiş en meşhur kapanış: “One more thing...”

Bir Apple etkinliğini izlerken tam sunum bitti sanarız ve Steve Jobs arkasını dönüp tam gidecekken durup o efsane cümleyi kurar: "One more thing..." (Bir şey daha var...)

Bu gelenek ilk kez 1999'daki Macworld etkinliğinde, Jobs'ın kablosuz internet teknolojisi AirPort'u duyurmasıyla hafızalara kazındı. O günden sonra bu cümle, Apple lansmanlarının en heyecan verici anı ve her defasında "Acaba şimdi ne patlatacaklar?" beklentisi yaratan bir geleneğe dönüştü.

6. iPhone 4 Wi-Fi krizi

2010 yılındaki iPhone 4 lansmanı her ne kadar harika başlasa da Steve Jobs, ekranda yeni Retina Display çözünürlüğünü göstermek için web sitesini açmak istediğinde sayfa yüklenmemişti.

Jobs, bu durum karşısında sunumu birkaç kez kesmek zorunda kaldı ve sonunda şakacı bir şekilde basın ekibine "Lütfen bilgisayarlarınızı, Wi-Fi'larınızı kapatın. Yoksa bu demoyu size gösteremeyeceğim" demek zorunda kaldı.

7- iPhone 4'ün tasarımından dolayı “çekmeme” sorunu

iPhone 4 için hafızalarda kalan tek bir an yoktu. Dış çerçevesinin anten olarak kullanıldığı şık tasarımı, satışa çıkar çıkmaz resmen bir krize dönüşmüştü. Kullanıcılar telefonu sol elleriyle tuttuğunda sol alt köşedeki anten kesiği kapanıyor, sinyal bir anda kesiliyordu.

Bu durumu anlatan bir şikayet e-postasına Steve Jobs'ın verdiği yanıt ise olay oldu: "Telefonu o şekilde tutmaktan vazgeçin."

Tepkiler büyüyünce Apple, acil bir basın toplantısı düzenledi ve Jobs sahneye "Mükemmel değiliz. Telefonlar da mükemmel değildir" yazısıyla çıktı ve rakip markaların da benzer sorunu yaşadığını savundu. Ardından tüm iPhone 4 kullanıcılarına elin antene temasını kesen Bumper kılıf dağıtılacağı açıklandı.

8. Kulaklık girişine veda: "Cesaret"

2016'da iPhone 7 lansmanında Apple, yıllardır alıştığımız jack kulaklık girişini kaldıracağını açıklayınca büyük tepki topladı. Lansmanda ise Phil Schiller'ın kulaklık girişini kaldırma sebeplerini anlatırken "Cesaret" kelimesini kullanması ise sosyal medyada birçok meme'e konu oldu.

9. U2 albümünün iTunes kullanıcılarına ücretsiz olması

9 Eylül 2014 lansmanında Apple sadece iPhone 6 ve Apple Watch'u tanıtmadı; sahneye efsanevi müzik grubu U2 çıktığında dev bir hediye duyurusu da yaptı: U2'nun yeni albümü Songs of Innocence, tüm iTunes kullanıcılarına tamamen ücretsiz verilecekti.

Albüm kullanıcıların izni olmadan doğrudan kütüphanelerine ve cihazlarına otomatik olarak yüklendi. Ancak isteği dışında cihazında U2 albümü bulan milyonlarca insan bu duruma tepki gösterdi. Apple ise bu albümü kütüphaneden kaldırmak için özel bir web sayfası açmak zorunda kaldı.