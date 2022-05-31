Akıllı telefonları altın, elmas gibi değerli materyallerle yeniden tasarlayarak ultra lüks ve pahalı hale getiren Caviar, bu kez de Apple Watch Series 7'yi özel mi özel bir hale getirdi. Normal fiyatı 399 dolar olan saatin fiyatı yapılan çalışmalarla neredeyse 30 bin dolara dayandı.

Piyasa sürülen akıllı telefonları altın ve elmas gibi lüks malzemelerle bir araya getirip uçuk kaçık fiyatlara satış yapan Caviar, bu kez de Apple Watch Series 7'yi elden geçirdi. Caviar'ın özel tasarım akıllı saatleri, 3.560 dolar ila 26 bin 630 dolar aralığında yeni sahiplerini bekliyorlar. Orijinal Apple Watch Series 7'nin başlangıç fiyatının 399 dolar olduğunu hatırlatalım.

Caviar'ın binlerce dolara satacağı akıllı saatler, teknik anlamda orijinal versiyonlar ile aynılar. Bu ürünleri bu kadar pahalı yapan şeyse dış tasarımları. Örneğin; 26 bin 630 dolar karşılığında satılacak "Gold Moon" isimli Apple Watch Series 7, 18 ayar altın çerçeveye sahip. Elbette bu çerçevenin tasarımı da fazlasıyla özel. Saatin kordonu ise timsah derisinden yapılmış. Üstelik dünya üzerinde yalnızca 8 kişi bu akıllı saate sahip olabilecek.

İşte 26 bin 630 dolara satılan Apple Watch Series 7

Şirketin uygun fiyatlı olan Apple Watch Series 7'si ise Blood Moon olarak isimlendiriliyor. 3.560 dolar değerindeki akıllı saati aynı serideki diğer malzemelerden ucuz tutan şey ise çerçevesi. Bu üründe bronz çerçeve kullanan şirket, saatin kadranını ise yine timsah derisinden imal edilmiş. Caviar, Blood Moon'dan 99 adet ürettiğini açıkladı.

Eğer siz de Caviar tarafından üretilen akıllı saatlerle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.