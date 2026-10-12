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5-12 Ekim 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

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Türkiye'de 5-12 Ekim 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

5-12 Ekim 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

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JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 5-12 Ekim 2026 tarihleri Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Netflix’teki yerli dizi Mezarlık zirveye yerleşirken filmlerde HBO Max’teki Gençlik en üst sırada yer aldı.

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler

  • Gençlik - HBO Max & TV+
  • Aşk Hipotezi - Prime Video
  • Nasıl Seks Yapacağız - Mubi
  • Harry Potter ve Ateş Kadehi - Mubi
  • İyi ki Aldatılmışım - Netflix
  • Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - HBO Max & TV+
  • Blair Cadısı - Netflix
  • Son Gün Doğumu - Prime Video
  • Kâinatın Hakimleri - Prime Video
  • Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - Prime Video

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler

  • Alıkara - TOD
  • Off Campus - Prime Video
  • Game of Thrones - HBO Max & TV+
  • Mezarlık - Netflix
  • From - TV+ & TOD
  • Prens - HBO Max & TV+
  • Cennetin Doğusu - Netflix
  • Sıfır Bir - TV+
  • MobLand - TOD & Netflix
    • Konuşanlar - Disney+
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