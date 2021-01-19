StoreDot isimli bir şirket, sadece 5 dakikada şarj olabilen bir otomobil bataryası geliştirdiğini duyurdu. Çin merkezli bir şirkete prototip üretimi yaptıran şirket, kullandığı üretim teknikleriyle de geleneksel bataryalardan ayrılıyor. Çok daha güvenli olan bataryalar, şişme sorunu yaşamıyor ve çok ucuza mal oluyor.

Elektrik motorlu otomobillerin giderek yaygınlaşması, bu otomobillerin en büyük sorunlarından bir tanesi olan bataryalara yönelik çalışmaları hızlandırıyor. Özellikle de bir yıllık süreç içerisinde onlarca batarya projesi ortaya çıktı. Hatta dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde de 10 dakikalık şarja 400 kilometre menzil sunabilen bir bataryanın geliştirildiğinden bahsetmiştik. Bu haberimiz ise çıtayı bir tık daha artıracak türden.

İsrail merkezli bir teknoloji şirketi olan StoreDot, elektrik motorlu otomobillerin menzil problemini ortadan kaldıracak bir batarya ürettiğini duyurdu. Şirketin iddialarına göre üretilen bu batarya, sadece 5 dakikada şarj olabilecek potansiyele sahip. Üstelik şu an kullanılan mevcut şarj altyapıları, bu bataryayı rahatlıkla şarj edebiliyor.

StoreDot'un bataryaları işte böyle görünüyor

StoreDot, sadece elektrik motorlu otomobiller için batarya üretmeye çalışmıyor. Şirketin esas amacı, herhangi bir elektrik motorlu araç için, sadece 5 dakikada şarj olabilecek bataryalar üretmek. Bu bağlamda 2019 yılında elektrik motorlu scooterlar için bataryalar üretmeyi başaran şirket, şimdi de elektrik motorlu otomobilleri gözüne kestirmiş durumda.

İsrailli şirket tarafından üretilen bataryalar, geleneksel bataryalardan biraz farklı. Çin merkezli EVE Energy isimli bir şirket tarafından üretilen batarya hücreleri hakkında açıklama yapan StoreDot yetkilileri, bataryanın anot ucunda grafit yerine metaloid nano parçacıklar kullandıklarını söylüyorlar. Şirketin iddialarına göre bu değişiklik, bataryanın şişme sorununu ortadan kaldırırken pil ömrünü ve batarya güvenliğini de artırıyor. Şirket bununla birlikte, bataryalarda kullanılan germanyum yerine silikon kullanmayı, böylelikle de maliyeti düşürmeyi planlıyor. Ancak bu planlamanın ne zaman uygulamaya koyulacağı şu an için bilinmiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan StoreDot CEO'su Doron Myersdorf, yapılan çalışmalarla birlikte hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir kilometre taşını katettiklerini ifade ediyor. Oldukça iddialı sözler sarfeden CEO, bataryaların yıl sonuna doğru kullanılabilir olabileceğini ifade ediyor.

Sadece 5 dakikada şarj olabilecek ya da ciddi bir menzil sunabilecek bataryalar, elektrik motorlu araçlar için devrim niteliğinde bir yenilik olacak. Böylesi bir teknoloji sayesinde kuyruklar azalacak ve insanlar, menzil korkuları olmadan elektrik motorlu araçlara yönelebilecekler gibi görünüyor. Ancak bataryalar şu an için tam manasıyla hazır durumda değil. Yatırımcıları arasında Daimler ve Samsung gibi dev şirketler bulunduran StoreDot, ilerleyen ayların en çok konuşulan şirketlerinden bir tanesi haline gelebilir...