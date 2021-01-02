2021 yılında Intel, AMD, Apple ve Microsoft'un çok yoğun bir rekabet içine girmesi beklenen bir alan var. Bu alan da batarya teknolojilerinden başka bir şey değil.

Bataryalar her ne kadar işlemci, RAM ya da diğer özellikler gibi aşırı göz önünde olmasalar da taşınabilir cihazlarımız için büyük önem taşıyor. Bu alanda aslında çok yol kat edilmiş olsa da yeni teknolojiler daha fazla enerji tasarrufuna ihtiyaç duyuyor.

Bugün şarjının günlerce dayanmasından söz ettiğimiz Nokia 3310 gibi telefonların bataryaları, günümüzdeki akıllı telefonlarda kullanılsaydı her 1-2 saatte bir şarjımızın bittiğini görecektik. Yaşanan gelişmelere rağmen şu andaki bataryalar üreticilere istedikleri özgürlüğü sağlayamıyor.

Batarya savaşları yakın

Akıllı telefonlarda ya da dizüstü bilgisayarlarda gördüğümüz bataryalardaki dramatik ilerleme, ARM tabanlı işlemciler gibi verimliliğiyle öne çıkan donanımlarla bir araya geldiğinde tatmin edici sonuçlar verebiliyor. Yine de yeni teknolojilerin daha yüksek verimlilik gerektirdiği gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor.

Apple M1 yonga setinin tanıtılması ve Microsoft'un yakın zamanda yaptığı Intel'den ayrılıp kendi ARM işlemcilerini geliştireceğini açıklaması, bir anda iki firmanın ellerinde beklenmedik bir savaşla kalmasına neden olmuştu. AMD mi? O ise işleri daha da kızıştıracak.

Halihazırda APU işlemcileri kullanan AMD, Renoir mobil işlemciler ile gözle görülür bir verimlilik artışı elde etmişti. AMD Cezanne mobil işlemci ise Renoir serisinin bile üstüne koyacak bir verimliliğe sahip olacak.

ARM işlemcilerin yükselişi

Firmaların genelde tablet ve akıllı telefonlarda kullanılan, açık kaynak kodlu ARM işlemcilere yönelmesi beklenmedik değil. Bu küçük, basit ve kullanışlı çipler şimdilik güçlü dizüstüleri ya da oyun bilgisayarlarını çalıştıracak kadar güçlü değil, ancak bu sadece şimdilik. Intel, ARM'yi 40 milyar dolara almak için teklif yapmış olsa da satın alma izni alıp almayacağı da belli değil.

Her zaman için daha güçlü işlemcilere yönelik bir pazar olacak ancak pek çok kullanıcı için verimlilik, performanstan önce gelecek. Yeni dönemde bakalım firmalar, özellikle ultrabook olarak adlandırılan iş amaçlı dizüstülerde nasıl bir performans sergileyecek. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?