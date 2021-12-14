Güncel kura göre madeni Türk lirasının maliyeti, kendi değerinin neredeyse 2 katına çıktı. 50 kuruşun 1 lira ettiğini fark eden bir vatandaş, hurdacıya paralarını 'sattı'.

Türk Lirası son birkaç yıldır istikrarlı şekilde değer kaybetse de son 1 ayda bu değer kaybının hızı, oldukça şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Biz bu yazıyı yazarken dolar 14 liranın üzerinde ve bu sayının nerede duracağını bilemiyoruz.

Bu hızlı değer kaybıyla birlikte madeni paraların temsil ettiği para miktarlarından daha pahalıya imal edilmesi de gündem olmuştu. Ancak şu anki kura göre paraların maliyeti ve temsil ettiği değer arasındaki fark epey arttı.

Bir hurdacının paylaştığı video: "Paraların hepsini hurdaya atıyoruz"

Şu anki kura göre 50 kuruşun elde edilmesi için kullanılan metallerin toplam fiyatı yaklaşık 1 liraya ulaştı. Maliyetin asıl değerden farklılaşması zaten daha önce de sosyal medyanın diline düşmüşken maliyetin değerden 2 kat daha fazla olması, oldukça ilginç bir muhabbet daha başlattı: Madeni paraların hurda olarak ‘satılması’.

Tabii bu sadece bir şaka olarak Twitter’da kalmadı, gerçekten de biriktirdiği madeni paraları hurdacıya satıp kâr edenler oldu. Bir hurdacı, paylaştığı videoda 2500 TL değerinde madeni para getiren bir kişiye nasıl 3 bin 400 TL ödediklerini şu şekilde anlattı: “Ülke ekonomisinin geldiği son hal. Gördüğünüz hepsi yeni para. Bizim işimiz hurda, paraların hepsini hurdaya atıyoruz. 2 bin 500 lira getirdi, biz de 3 bin 400 lira adama verdik.”

50 kuruşun maliyetinin neredeyse 1 lira olduğunu teyit eden Teyit.org’daki yazıda ise şu ifadeler yer alıyor: “TCMB’nin 14,27 dolar kurundan hesap yaptığımızda, 5,1 gramı bakır olan 50 kuruşun 0,046 dolar, 0,662 lira olduğunu görüyoruz. Nikelin değeri 0,263; çinkonun ise 0,029 lira olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Toplamları ise 0,95 lira yani 95 kuruş oluyor.”