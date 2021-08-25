560 Beygirlik Modifiyeli Doğan SLX, 180 Bin TL'ye Satıldı

Sosyal medyanın yakından tanıdığı isimlerden olan Tanju Akdoğan, 1993 model TOFAŞ marka Doğan SLX aracını modifiye ettikten sonra 180 bin TL'ye sattı. Satış bedeli açısından bir rekora imza atan Akdoğan, sattığı Doğan SLX'in 560 beygir gücünde olduğunu, kaportasında en ufak bir işlem bulunmadığını belirtiyor.

Otomobil ve TIR'lara ilgi duyan sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı Tanju Akdoğan isimli vatandaş, Türkiye'nin en pahalı TOFAŞ arabasını resmen sattı. Birkaç yıldır bir Doğan SLX projesi üzerinde çalışan Akdoğan, adeta yeniden yarattığı aracını tam 180 bin TL'ye sattı.

Tanju Akdoğan'ın 180 bin TL'ye satılan Doğan SLX'i, iç tasarımıyla da dış tasarımıyla da dikkat çeken özelliklere sahip. Örneğin bu aracın kaportası, tamamen orijinal. İç tasarıma baktığımızda ise Mercedes'e ait bir direksiyon, tamamen yenilenmiş koltuklar ve orijinalliği korunmaya çalışılmış bir konsol bizleri karşılıyor. Aracın motoru ise tahmin edebileceğiniz üzere baştan yaratılmış durumda.

180 bin TL'ye satılan Doğan SLX

Aracı satın alan kişi, Bursa'da yaşayan ve otomobil kiralama işiyle uğraşan Yusuf Yamanlar isimli bir vatandaştı. Satın aldığı Doğan SLX ile ilgili açıklamalarda bulunan Yamanlar; "35 yıllık hayalimi bugün gerçekleştirdim. TOFAŞ’ın kuş serisi, eskimeyen bir yüz. Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir araç." ifadelerini kullandı.

Modifiye ederek Türkiye'de bir rekora imza atmış olan Tanju Akdoğan ise "Aracımız 1993 model Doğan SLX tamamıyla hatasız, işlemsiz, kaporta olarak orijinaldir. Güneşin verdiği zararlardan dolayı aracımız dışarıdan boyalıdır. Aracımız turbo 4.0 enjeksiyonludur. BMW M3 şanzımanı kullandık. Torpidosunda dahi tek bir çizik çatlak yok. Aracımızın direksiyonu Mercedes direksiyonu, koltuklarında ise elektrikli ısıtmalı ve elektrikli ayarlanabilir Mercedes koltuğunu tercih ettik. Tavan ve kapı döşemelerimiz BMW F30 marka araçtan buraya uyarlandı. Ayrıca normal standart göstergelerimizi dijital gösterge ile değiştirdik. Aracımızda üst düzey ses sistemi mevcut." dedi.

Aracın motoru üzerinde yapılan değişikliklerden de bahseden Tanju Akdoğan, "Aracımıza turbo modifiye yapılmış olup görselliği ve motor performansıyla öne çıkmaktadır. Aracımız 560 beygir gücüne ulaşabiliyor. Aracımız hem cadde modu hem de yarış moduyla Türkiye’nin hatta dünyanın sayılı araçlarından bir tanesidir. Yeni sahibine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.