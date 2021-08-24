Volkswagen, ABD'de düzenlediği bir etkinlikte Jetta'nın tasarımı yenilenen 2022 modelini duyurdu. Tasarım açısından büyük değişim yaşayan araç, sahip olduğu teknolojik özelliklerle de tatmin edecek gibi görünüyor. 2022 model Jetta'nın fiyatı net olarak açıklanmasa da verilen ipuçları, yeni otomobilin önceki versiyonundan biraz pahalı olacağını

Alman otomobil devi Volkswagen, Polo'nun sedan modeli olarak da kabul edilen Jetta'yı yeniledi. 2022 model yeni Jetta, özellikle de tasarımı ile yepyeni bir hal almış durumda.

2022 model Jetta'nın dış tasarımına baktığımızda, ön ve arka tampon tasarımının yenilendiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Ayrıca bagaj kapağındaki Jetta yazısı da yeni bir stil ve daha büyük bir şekilde dizayn edilmiş durumda. GLI paketinde bir çift egzoz çıkışı barındıran aracın farları ise Volkswagen'in standart hale getirdiği LED farlar olarak karşımıza çıkıyor. Kaporta üzerindeki çizgiler ise aracı olduğundan daha büyük gösteriyor.

Karşınızda 2022 model Volkswagen Jetta

Jetta'nın iç tasarımı da Volkswagen mühendislerinin değişim fikrinden nasibini almış durumda. Zira bu araç, artık 10 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranı ile geliyor. Önceki versiyondan daha şık bir şekilde dizayn edilen konsol, oldukça karakteristik bir yapıya sahip. Tam hayalet ekran, start/stop, dokunmatik multimedya ekranı gibi özellikler, iç tasarımda karşımıza çıkan detaylar arasında yer alıyor. Öte yandan, aracın standart paketinde isteğe bağlı, GLI paketinde ise entegre edilmiş olarak ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar ile ısıtmalı direksiyon simidi yer alıyor.

2022 model Jetta'nın sahip olduğu yeni özellik güvenlik özellikleri de hiç fena değil. Bu araçta kör nokta izleme, arka trafik uyarısı, yaya takibi ve genel trafik yardımı gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Aracı GLI paket olarak satın alan tüketiciler, bu özelliklere ek olarak şerit takip sistemi ve trafik ışığı algılama sistemi gibi özelliklerle geliyorlar. Standart paket tercih eden tüketiciler, yapacakları ekstra ödeme ile bu özelliklere sahip olabilecekler.

Volkswagen Jetta'nın yeni versiyonu, 6 ileri manuel ya da 8 ileri otomatik şanzımanla satın alınabilecek. Yalnızca bir motor seçeneği ile satışa sunulacak araç, 1,5 litrelik dört silindirli bir motordan güç alacak. Bu motor, 158 beygir gücünde olacak. Daha güçlü olan GLI paketi ise dört silindirli 2,0 litrelik bir motordan güç alıyor. Bu motorun 228 beygir gücünde olduğunu belirtelim.

ABD'de düzenlenen lansmanda konuşan Volkswagen yetkilileri, 2022 model Jetta'nın fiyatının, 2021 modelden biraz daha pahalı olacağını açıkladı. 2021 model Jetta'nın fiyatları ise ABD'de standart versiyonunda 19 bin dolar, GLI versiyonunda ise 30 bin dolar karşılığında sahip olabiliyoseviyesindeydi.