Yüz Yüze Eğitimde Dördüncü Aşamanın Tarihi Belli Oldu

Sabah Gazetesi’nden Burak Çelik’in elde ettiği kulis bilgilerine göre 6, 7, 10 ve 11’inci sınıfların 23 Kasım’dan sonra, haftada 2 gün olacak şekilde yüz yüze eğitime başlaması öngörülüyor. Ayrıca 2 Kasım’da 5 ve 9’uncu sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

12 Ekim’de ikinci aşaması başlayan yüz yüze eğitimin 2 Kasım’da da üçüncü aşamasına başlanacak. Pandemi döneminde en çok tartışılan konulardan biri olan yüz yüze eğitimle ilgili Sabah Gazetesi’nden Burak Çelik’in elde ettiği kulis bilgisine göre 6, 7, 10 ve 11’inci sınıflar ise 23 Kasım’dan itibaren yüz yüze eğitime başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz gün okullarda vaka sayısının yükselmediğini, sınıfların dışarıdaki yerlerden daha güvenli olduğunu söylemişti. Bu süreçte hala yüz yüze eğitime başlamayan öğrencilerin de yakında okullara gideceği düşünülüyordu. Sabah gazetesinin elde ettiği bilgiye göre bu tarih önümüzdeki ay gerçekleşecek.

Haftada 2 gün olacak

Gelen bilgiler ve öngörülere göre diğer sınıflarda olduğu gibi 6, 7, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze eğitim haftada 2 günle sınırlı olacak. Şu anda 23 Kasım’da başlayacağı bilinen yüz yüze eğitimde dördüncü aşamayla ilgili şu anda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 16 Kasım’a kadar Türkiye genelindeki vaka seyrini ve yüz yüze eğitim sonucunda oluşan vaka artışını Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirecek. Bu verilere göre salgın riskine ilişkin olumsuz bir görüşe varılmadığı durumda hala yüz yüze eğitime geçemeyen 6, 7, 10 ve 11’inci sınıflar da 23 Kasım’da okullarda eğitim almaya başlayacak.

5 ve 9’uncu sınıflar 2 Kasım’da yüz yüze eğitime başlıyor

Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında ortaokula ve liseye yeni başlayan; ancak henüz okullarına kavuşamayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini de paylaştı. Şu an okul öncesi, ilkokulların tüm sınıf düzeyleri, köy okulları, özel gereksinimli öğrenciler, hazırlık sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başladık. Diliyoruz ki en kısa sürede diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kavuşturalım ve yüz yüze eğitime başlayalım” ifadelerini kullanmıştı.

Öğrencilerin okullara katılım oranlarının son derece yüksek olduğunu bildiren Bakan Selçuk, “Yüzde 80'lere yakın bir katılım var. Bu katılımın bizim beklentimizin üstünde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aslında genel olarak tüm kademelerde yüzde 70'lerin üstünde; ama bazılarında yüzde 90'lara varıyor, bazılarında yüzde 75'lerde kalıyor; ama yaklaşık olarak yüzde 80'lere yakın bir katılım var” dedi.