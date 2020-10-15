Cumhurbaşkanından Üniversitelerde Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, üniversitelerdeki yüz yüze eğitimin en kısa sürede başlamasını hedeflediklerini söyledi.

2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni kapsamında bazı açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, koronavirüs salgını nedeniyle aylardır uzaktan eğitim veren üniversitelerin durumuna değindi. Uzaktan eğitimin yürütülüyor oluşuna rağmen bunun hiçbir zaman yüz yüze eğitimin yerini alamayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı, yüz yüze eğitimin en kısa sürede başlamasının hedeflendiğini ifade etti.

Aslına bakacak olursak Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar, dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının devamı niteliğinde. Çünkü Koca, Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesinin önümüzdeki iki üç haftalık sürecin dikkatle izlenmesi yönünde olduğunu açıklamıştı. Görünüşe göre salgının önümüzdeki birkaç haftada göstereceği seyir, üniversitelerin geleceği için belirleyici olacak.

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalarda, 207 kamu ve vakıf üniversitesinde 8 milyon 363 bin öğrencinin eğitim gördüğüne değinildi. Bu ciddi sayı, üniversitelerin bir anda yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte büyük bir kargaşaya yol açabilir. Çünkü üniversite öğrencilerinin yüzde 50'sinin farklı bir şehirde yaşadığını varsayacak olursak, üniversitelerin açılması durumunda 4 milyondan fazla kişinin seyahat etmek durumunda kalacağını ifade etmek gerekiyor. Önümüzdeki günler, salgının seyri açısından oldukça kritik gibi görünüyor.