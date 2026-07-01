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Tarihte İlk: İşte 64 GB RAM İsteyen İlk Oyun! [Video]

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İlk kez geçtiğimiz yıl duyurulan bir oyun, sistem gereksinimi olarak 64 GB RAM istiyor.

Tarihte İlk: İşte 64 GB RAM İsteyen İlk Oyun! [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasında sistem gereksinimlerinin her geçen gün tırmanmasına artık alıştık ama bu kadarı herhalde kimsenin aklının ucundan geçmezdi.

Yayıncı NC ve geliştirici Big Fire Games’in yeni bilim kurgu oyunu Cinder City, Steam sayfasının açılmasıyla birlikte oyunculara adeta küçük bir şok yaşattı çünkü bu yapım, tavsiye edilen sistem gereksinimlerinde tam 64 GB RAM isteyen tarihteki ilk oyun olabilir.

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Tarihte İlk: İşte 64 GB RAM İsteyen İlk Oyun! [Video]
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Cinder City nasıl bir oyun?

Geçtiğimiz Gamescom’da ilk kez yüzünü gösteren Cinder City, bizi yakın gelecekteki alternatif ve karanlık bir Seul’e götürüyor. Tarihin akışını değiştiren tek bir olay yüzünden mutantların ve azılı çetelerin istilasına uğrayan bu devasa şehirde, insanlığın son umudu "Cinder Knights" adı verilen süper askerler.

Biz de bu hikâyenin tam merkezindeki Seven isimli bir şövalyeyi canlandırıyoruz. Macera, Samseong-dong bölgesinde kaçırılan kızımız Zoe’yi kurtarma göreviyle başlıyor ama olaylar çok geçmeden insanlığın kaderini belirleyecek devasa bir komploya evriliyor.

Peki neden 64 GB RAM?

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Geliştiricilerin üzerine basa basa vurguladığı üç temel unsur var. Gerilim dozu yüksek sinematik bir oynanış, devasa bir açık dünya ve geniş ölçekli çok oyunculu PvE dinamikleri. Yani oyun sizi sadece tek kişilik bir kahramanlık hikâyesine hapsetmiyor; arkadaşlarınızla bir araya gelip sürekli değişen ve genişleyen bu savaş alanında omuz omuza çarpışmanıza olanak tanıyor. Bu noktada 64 GB RAM'in neden gerekli olduğunu anlamak güç, belli ki geliştiriciler optimizasyon konusuna pek kafa yormamış gibi.

Steam sayfasında henüz net bir çıkış penceresi belirtilmese de yapımcı şirket NC, oyunu bu yıl bitmeden piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Oyunlar Steam

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