7-13 Eylül: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 7-13 Eylül tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 7-13 Eylül tarihleri Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Netflix'teki yerli dizi Mezarlık zirvedeki yerini korurken filmlerde Prime Video'daki Dayanılmaz Çekim en üst sıraya yerleşmiş.

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler

Dayanılmaz Çekim - Prime Video Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+ Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi Inside - TV+ 365 Gün - Netflix İyi ki Aldatılmışım! - Netflix Son Gün Doğumu - Prime Video Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 Hizmetçi - TV+ Anniversary - TV+

Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler