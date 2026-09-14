Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 7-13 Eylül tarihleri Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Netflix'teki yerli dizi Mezarlık zirvedeki yerini korurken filmlerde Prime Video'daki Dayanılmaz Çekim en üst sıraya yerleşmiş.
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Dayanılmaz Çekim - Prime Video
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
- Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
- Inside - TV+
- 365 Gün - Netflix
- İyi ki Aldatılmışım! - Netflix
- Son Gün Doğumu - Prime Video
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2
- Hizmetçi - TV+
- Anniversary - TV+
Türkiye’de geçen hafta en çok izlenen diziler
- Mezarlık - Netflix
- Alıkara - Netflix
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- Off Campus - Prime Video
- Reacher - Prime Video
- From - TV+
- Prens - HBO Max & TV+
- Tulsa King - TV+
- The Last of Us - HBO Max & TV+
- İlk ve Son - HBO Max & TV+