7 Avrupa Ülkesi Türkiye'den Yolcu Kabul Etmeyeceğini Duyurdu

Türkiye’de ve dünyada son günlerde vaka sayılarında yaşanan hızlı artışlar, beraberinde yeni önlemleri de getirdi. Bu kapsamda 7 Avrupa ülkesi, Türkiye'den yolcu kabul etmeyeceklerini açıkladı. THY'den gelen son açıklama ise bu iddiaları yalanladı.

Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı, uzunca bir süredir 20 bin seviyelerinde dolaşırken ve son günlerde 16 binlere kadar inmişken özellikle son 2 günde vaka sayısında önemli ölçüde artış yaşandı. 26 Aralık tarihinde 20 bin 138 olan vaka sayısı, bir sonraki gün 26 bini, 28 Aralık’ta 32 bini ve 29 Aralık’ta 36 bini aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Omicron varyantının hızlı yayılması nedeniyle vaka sayısında hızlı artış trendine girildiğini açıkladı.

Bugünse Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde Türkiye’deki ve dünyadaki vaka artışlarının bir sonucu olan gelişme yaşandı. Müdürlük, Omicron varyantı nedeniyle ülkelere giriş tablosunu güncelledi. Bu güncellemeyle birlikte başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye giriş şartları değiştirildi. Öte yandan Omicron varyantı nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda 7 Avrupa ülkesine yolculuğa engel geldi.

7 Avrupa ülkesine girilemeyecek:

Yapılan açıklamaya göre Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre ve İtalya, Türkiye'den yolcu kabul edilmeyeceğini açıkladı. Lüksemburg’a ise 31 Aralık’a kadar Türk yolcuların kabul edilmeyeceği ifade edildi. Öte yandan Türkiye’den İsveç’e seyahat etmek isteyen yolcuların aşı kartı ibraz etmeleri durumunda ülkeye giriş sağlayabilecekleri belirtildi.

Yapılan güncellemeyle birlikte bazı ülkelere giriş şartlarında da değişiklikler yapıldı. Buna göre Türkiye’den Irak’a seyahat eden yolcular, 14 günlük karantina kurallarına uyacaklar. Bağdat, Necef ve Basra’ya seyahat edecek kişilere en geç 72 saat, Süleymaniye’ye seyahat edeceklere ise en geç 48 saat önce alınmış PCR testi sonucu ibraz etme zorunluluğu geldi. Ayrıca aşılanmamış ya da En fazla 72 saatten önce PCR test sonucuna sahip olmayan yolcuların Portekiz’e de girmelerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

GÜNCELLEME: THY'den yalanlama geldi:

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamayla birlikte "Türk vatandaşlarına Omicron sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı GETİRİLMEMİŞTİR. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır." ifadelerini paylaştı.

Bu açıklamaların ardından uçuş yasağını paylaşan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilgili seyahat izinleri sayfasını güncelleyerek bu ifadeleri kaldırdı. Sayfa güncellenmeden önceyse bahsi geçen ülkelerin yanında şu bilgiler yer alıyordu: