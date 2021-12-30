Omicron Varyantının En Önemli Belirtileri Açıklandı

Omicron varyantının yepyeni belirtileri açıklandı. Birleşik Krallık'tan gelen açıklamalara göre omicron varyantına yakalanan insanların gösterdiği en önemli belirti, avuç içi ile ayak tabanındaki kabarcıklar ve kaşıntı.

Dünyanın koronavirüs gündemi, omicron varyantı nedeniyle yeniden karamsar tablolara dönüştü. Bulaşıcılık hızının yüksek olması nedeniyle bir anda patlama yapan vaka sayıları, bazı ülkelerde kısıtlama kararlarının alınmasına yol açtı. Sürecin nasıl devam edeceği bilinmiyor ancak bilim insanları tarafından yapılan son incelemeler, omicron varyantı kaynaklı COVID-19 hastalığında yepyeni bir belirti olduğunu ortaya koydu.

Birleşik Krallık'ın lendi Hayat Eve Sığar benzeri uygulaması olarak bilinen "COVID Symptom Study" uygulamasından alınan verileri inceleyen uzmanlar, omicron varyantında da tıpkı diğer varyantlar gibi yüksek ateş ve öksürük gibi semptomların ön plana çıktığını açıkladılar. Ancak önemli bir bilgi veren bilim insanları, omicron varyantına yakalandığını düşünenlerin el ve ayaklarındaki değişiklikleri takip etmeleri gerektiğini söylediler. Bunun nedeni, omicronun el ve ayaklarda belirti göstermesi.

Cildinizdeki kabarcık ve kaşıntıya dikkat

COVID Symptom Study uygulamasındaki verilere göre koronavirüsün omicron varyantının en net belirtilerinden bir tanesi, ciltte kabarcık ve kaşıntı yapması. Uzmanlar, özellikle de avuç içi ile ayak tabanındaki kaşıntı ve kabarcıkların çok önemli olduğunu, hatta bu belirtinin omicron varyantının en önemli belirtisi olduğunu belirtiyorlar.

Omicron varyantının cilt üzerindeki etkisi bunlardan ibaret değil. Yapılan araştırmalara göre dirsek, dizler, el ve ayakların üst kısmında da isilik ve pişik benzeri bir durum oluşuyor. Bu rahatsızlığın yeni bir cilt hastalığına işaret edebileceğini söyleyen bilim insanları, belirtilerin kaşıntı ve kabarcık kadar olmasa da yüksek oranda görüldüğünü ifade ediyorlar...