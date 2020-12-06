8 Yaşındaki Bir Çocuk Profesyonel E-Spor Takımına Katıldı

Yalnızca 8 yaşında olan Joseph Deen, Team 33 isimli profesyonel e-spor takımıyla resmi anlaşma imzaladı. Joseph, anlaşma bonusu olarak 33 bin dolar ve bir adet bilgisayar kazandı.

Oyun dünyasının gelişimiyle e-spor da son yıllarda muhteşem bir yükselme yaşadı. Bu yükselme hem oyuncuların hem de oyunların çeşitliliğine yansıdı. Tabii sektörde bir oyuncuya veya takıma verilen ödüllerin de miktarının artmasıyla e-spor dünyasındaki rekabet en üst düzeye ulaştı.

Bugünse bu dünyaya katılmayı başaran 8 yaşındaki bir çocuktan bahsedeceğiz. Joseph Deen isimli bu çocuk, tüm potansiyel rakiplerinin önüne geçerek e-spor takımı Team 33'ün yeni ekip üyesi oldu. 33 Gosu takma ismiyle bilinen Joseph Deen, Team 33'le anlaşması karşılığında da oldukça iyi düzeyde para kazandı.

Süper bir bilgisayar ve 33.000 dolar bonus verildi:

Team 33, 8 yaşındaki Joseph Deen'e anlaşma bonusu olarak 5.000 doların üzerinde değere sahip bir bilgisayar kurulumu ve 33.000 dolar para verdi. Joseph Deen, yaptığı açıklamada "Hayallerim gerçeğe döndü!" ifadesini kullandı ve daha önce pek çok takımın yaşından dolayı kendisini ciddiye almadığını, Team 33'ünse kendisini Fortnite oynarken incelediğini belirtti.

Joseph Deen'in Team 33'le tanışıklığıysa bundan 2 yıl öncesine, yani Joseph 6 yaşında olduğu zamana uzanıyor. E-spor takımı, son 2 yıl boyunca Joseph'in hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ona Fortnite eğitimi veriyordu. Joseph, Team 33'e katılmakla birlikte dünyanın en genç profesyonel oyuncuları arasına katıldı.

Fakat Joseph Deen, bu arenada en genç oyuncu olmayı başaramadı. Çevrimiçi ortamda Lil Poison ismiyle bilinen Victor De Leon III, resmi Halo turnuvalarına dört yaşında katılmış ve herkesin dikkatini çekmişti. Yine de Deen, profesyonel bir e-spor takımıyla anlaşma imzalayan en genç oyuncu oldu.