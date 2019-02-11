Bugün maalesef elim bir kaza yaşandı ve Çekmeköy'de UH-1 tipi askeri helikopter site içerisine düştü. Geçtiğimiz kasım ayında da düşerek 5 şehit vermemize sebep olan bu helikopter neyin nesidir?

Bugün zorunlu iniş yapmaya çalışırken Çekmeköy'de bir sitenin içerisine askeri helikopterin düştüğünü ve maalesef 4 askerimizin şehit olduğunu hatırlıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı tarafından UH-1 tipi helikopter olduğu açıklanan bu askeri hava aracı, Amerika merkezli Bell firması tarafından üretildi.

Arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimleri görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanan UH-1'in iskelet yapısı Bell Model 204'e dayanıyor. Başarılı Bell helikopterlerinin öncüleri olan UH-1'ler İlk uçuşlarını 22 Ekim 1956'da yapmışken Amerikan Ordusu'na 1959'da girmiştir.

İlk olarak Vietnam Savaşı'nda kullanılmak üzere üretilen bu askeri helikopterin UH-1B modelinde kabin, 9 asker ve 3 sedye alabilecek şekilde düzenlenmiştir. Son üretimi 1976 yılında yapılan helikopterden toplamda 16 bin adet üretilmişken, bunların 5 bin adedi Vietnam Savaşı'nda kullanılamaz hale gelmiş ya da parçalanmıştır.

Amerikan Ordusu 2004 yılında elindeki bütün UH-1'leri UH-60 Blackhawk'lar ile değiştirmiş; elden çıkarılanlar da hava ambulansı ve eğitim amaçları olarak kullanılmaya başlanmıştır. Avusturya Ordusu da birkaç yıl önce UH-1 helikopterlerini emekliye ayırmıştır.

TSK da 2020 yılı sonuna kadar UH-1 helikopterlerinin tamamını envanterinden çıkartmayı, yerine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve geçtiğimiz eylül ayında test uçuşlarına başlanan "T-625 Genel Maksat Helikopterleri"ni kullanmaya başlamayı hedefliyor. Aynı zamanda TSK'nın ikinci bir emre kadar UH-1'lerin uçuşlarını durdurduğuna da söyleyelim.