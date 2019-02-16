Uygun fiyatlı teknolojik ürünler bölümümüzde bu hafta A101’in 21 Şubat tarihinde satışa sunacağı ürünleri inceleyeceğiz.

Uygun fiyata kullanıcılara sunduğu teknolojik ürünlerle müşterilerini mutlu eden A101, bu hafta uygun fiyata akıllı telefon isteyenlerin yüzünü güldürecek. Uygun fiyatlı ürünlerini akıllı telefonla kısıtlamayan A101, Micro SD hafıza kartı ve FullHD Akıllı Led TV de satacak.

Samsung Galaxy J4 Core

Akıllı telefon isteyen ancak gözü yükseklerde olmayan kullanıcılar için tasarlanan Galaxy J4, 6 inçlik ekranıyla rahat bir kullanım sunuyor. Android’in 8.1 Oreo sürümünü kullanan cihaz, içerisinde 1 GB RAM’e ve 16 GB dahili depolamaya sahip. 5 MP ön, 8 MP arka kamerasıyla fotoğraf çekimlerinde de sizi üzmeyecek olan telefonun bataryasıysa 3.300 mAh değerinde. 2 yıl Samsung Türkiye garantisiyle sunulacak olan cihazın satış fiyatıysa 899 TL.

Samsung telefonun yanı sıra SanDisk marka 32 GB Micro SD hafıza kartını da müşterilerine sunan mağaza, Class 10 hafıza kartlarını 29,95 TL’lik bir fiyat etiketiyle satacak. Bunun yanı sıra 43 inçlik FullHD akıllı LED televizyonu da satışa sunacak olan A101, üründe taksitle ödeme imkanını da müşterilerine sağlayacak. Nakit fiyatı 2.099 TL olan televizyon, 2.215 TL’ye 9 taksit imkanıyla da tedarik edilebilecek.