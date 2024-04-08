A101'in Aldın Aldın kataloğunda yer alan ürünlerden biri olan JBL Tune 720BT'yi inceledik.

A101'in geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve internete özel ürünlerin yer aldığı kataloğu Aldın Aldın'da dikkat çeken ürünlerden biri de JBL Tune 720BT oldu.

Kulak üstü kulaklık arayışında olan herkesin karşısına çıkacak bu modelin özelliklerine yakından bakıp ''Alınır mı?'' sorusuna cevap verdik!

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JBL Tune 720BT, katlanabilir ve konforlu tasarımıyla öne çıkıyor

JBL Tune 720BT, yastıklı kafa bandı ile yumuşak kulak yastıklarının birleşimi sayesinde, uzun süreli kullanımlarda bile rahatlığı garanti ederek konforlu bir kullanım sunuyor. Katlanabilir özelliği ise ister yolda ister evde isterseniz de spor salonunda, her zaman müzik keyfinizi yanınızda kolayca taşımanızı sağlıyor.

Bu detaylar sayesinde JBL Tune 720BT, kulak üstü kulaklıkların en büyük iki sorununa çözüm bulmuş oluyor; konfor ve taşıma.

Ses performansında da JBL farkını ortaya koyuyor:

JBL'in sunduğu Pure Bass ses teknolojisi, sesin en ince detaylarını bile net bir şekilde duymanızı sağlıyor. Kulaklık, etkileyici bas performansının yanında oldukça temiz ve net bir ses deneyimi de vadediyor.

Performansa eşlik eden güçlü batarya da kulaklığın iyi yönlerinden biri. 72 saate kadar dinleme sunan JBL Tune 720BT, 2 saat gibi bir sürede full şarj oluyor. Daha da iyisi, 5 dakikalık kısa bir şarj, üç saate kadar kullanım imkanı sunuyor.

Özelleştirilebilir EQ modları sayesinde kendinize özel bir ses deneyimi şansı da sunan JBL Tune 720BT, çoklu bağlantı özelliği sayesinde birden fazla cihazda da rahatça kullanılabiliyor.

Teknik Özellikleri:

5.3 Bluetooth

Çift Telefon Desteği

Maksimum 76 Saat Pil Ömrü

2 Saat Şarj Süresi

JBL One Uygulaması

Ayrılabilir Kablo

Eller Serbest Arama

Çok Noktalı Bağlantı

40 mm Sürücü Boyutu

20 Hz – 20 kHz Dinamik frekans tepki aralığı

32 Empedans

Dahili Mikrofon

JBL Tune 720BT'nin yorumlarına göz attığımızda da genel olarak oldukça iyi geri dönüşler aldığını görüyoruz. Eğer bu fiyat aralığında hem ses hem batarya hem de konfor özellikleriyle öne çıkan bir kulaklık arıyorsanız, JBL Tune 720BT, karşınıza çıkacak en iyi seçeneklerden biri.

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