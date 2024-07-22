Avrupa Komisyonu Başkanı, AB'nin 2035 itibarıyla içten yanmalı araçların satışını yasaklayıp tamamen elektriklilere geçme planını erteleyip ertelemeyeceğini açıkladı.

Otomotiv sektörü, daha sürdürülebilir bir gelecek için tamamen elektrikli araçlara yönelmeye başlamıştı. Hatta son birkaç yılda birçok dev şirketin 2030-2035 civarında içten yanmalı araçları tamamen bırakma hedefi olduğunu bile görmüştük. Ancak bu planlar pek istendiği gibi gitmemişti. Öyle ki Mercedes’ten Renuault’ya kadar birçok şirket, talebin az olmasıyla tamamen elektrikli olma planlarını ertelemişti.

Avrupa Birliği’nde de böyle bir plan vardı. Öyle ki AB, 2035 itibarıyla içten yanmalı motorlu araba satışlarını durdurup tamamen elektrikli olacaktı. Son zamanlarda herkesin planlarının değişmesiyle AB’nin hedeflerinde bir değişiklik olup olmayacağı merak konusuydu. Bu konuya açıklık getirildi.

Avrupa Birliği, elektrifikasyon planlarını ertelemeyecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, akıllardaki soru işaretlerini giderecek bir açıklama yaptı. AB’nin içten yanmalı satışını durdurup tamamen elektrikli olma planlarını ertelemeyeceğini ifade etti. Yani 2035 itibarıyla AB ülkelerinde yalnızca elektrikli araç göreceğiz.

Tabii ki talebin düşmesi, hem markalar hem de tüketiciler için bazı soru işaretleri doğuruyor. Şirketler planlarını ertelerken AB ise bir değişiklik yapmadığını söylüyor. Avrupa Birliği’nin planlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.