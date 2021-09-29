AB Komisyonu, Volkswagen'in dizel skandalı nedeniyle AB'deki tüm müşterilerine tazminat ödemesi gerektiğini açıkladı. Geçmişte yapılan açıklamaları hatırlatan ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan yetkililer, Volkswagen'i zora sokacak gibi görünüyor.

Volkswagen'in 2015 yılında patlak veren ve "dizel skandalı" olarak bilinen düşük emisyon meselesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği, Almanya merkezli otomotiv devinin tüketicilere tazminat vermesi gerektiğini söyledi. Gerekçe olarak "yanlış yönlendirme"yi gösteren yetkililer, Volkswagen'e büyük bir darbe daha vuracaklar gibi görünüyor.

Piyasaya sürdüğü araçların emisyon değerlerini olduğundan düşük gösterdiğini itiraf eden Volkswagen, o dönemlerde ABD ve Almanya'ya yüklü miktarda tazminat ödemişti. Yalnızca bununla kalmayan şirket, 8,5 milyon adet dizel aracını da geri çağırarak, bazı düzeltmeler yapmıştı. Avrupa Birliği yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre bu süreçte, emisyon skandalına karışan araçların yüzde 80 kadarına düzeltme yapıldı.

AB'nin tüketici koruma yasaları ihlal edildi

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamalarda, AB'de tüketici haklarının korunmasını sağlayan isimlerin başında gelen Didier Reynders'in geçtiğimiz yıl yaptığı "tüketiciye tazminat ödenmeli" açıklaması hatırlatıldı. Komisyon, AB Tüketici Koruma İşbirliği Ağı'nın da bugün bir bildiri yayımladığını ve tazminat talebini bir kez daha dile getirdiğini duyurdu. AB Komisyonu'na göre Volkswagen, karıştığı skandal ile AB'de tüketicilerin korunmasını sağlayan yasaları ihlal etti.

Aslına bakacak olursak Volkswagen, daha önce Almanya'daki müşterileri için tazminat ödemeyi kabul etmişti. Ancak AB Komisyonu, bunun yalnızca Almanya ile sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyor. Zira 8,5 milyon aracın büyük bir bölümü düzeltilmiş olsa da şirket, yapılan düzeltme çalışmalarına ilişkin herhangi bir garanti vermedi. İşte bu da tüketicilerin neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri anlamına geliyor. Volkswagen'in yapacağı açıklamalar, konunun daha da derinleşmesine yol açacak gibi görünüyor.