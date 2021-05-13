Dünyanın önde gelen kripto para borsaları arasında yer alan Binance, ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasına katıldı. Soruşturmanın nedeni ise kara para aklama ve vergi olarak açıklandı.

Sadece ülkemizde değil, dünyada da son ayların en çok konuşulan konularının başında kripto para borsaları ve bu piyasaya yönelik düzenlemeler geliyor. Pek çok kişiye göre kripto para için en güvenilir adreslerden biri ise Binance.

Bloomberg tarafından ortaya atılan bir raporda, ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler İdaresi'nin Binance hakkında kara para aklama ve vergi nedeniyle soruşturma başlattığı iddia edildi. Bloomberg'e konuşan bir kaynak, Binance'in operasyonları konusunda bilgi sahibi olan kişilerden bu konularda bilgi istediğini söyledi.

Cayman Adaları merkezli

Binance'in merkezi, off-shore vergi cenneti olarak bilinen ülkelerden Cayman Adaları'nda bulunuyor. Firmanın bir de Singapur'da bir ofisi bulunuyor. Öte yandan Binance'in belirli tek bir merkezinin olmadığını da hatırlatalım.

Binance'in sözcülüğünü yapan Jessica Jung, şirketin yasal yükümlülüklerin tamamını ciddiyetle ele aldığını ve düzenleyicilerle temas halinde bulunduklarını ifade etti. Şirket, bahsi geçen soruşturma ile ilgili olarak herhangi bir yorumda bulunmazken, kara para aklamayla mücadele konusunda belirlenmiş prensiplere uyum programını oluşturmak için ciddi bir çaba sarf ettiklerini de ifade etti.

Öte yandan bu haberin Bitcoin üzerindeki etkisi sert oldu. Haberler çıkmadan önce 50 bin 300 dolar seviyesinden işlem gören BTC, 47 bin dolara kadar geriledi. BTC yatırımları bu düşüşle birlikte ciddi bir kayıp yaşamış oldu. Soruşturmanın ilerleyişine göre kripto para piyasalarına etkilerinin yansıması da olası görünüyor.

Son günlerde gerek Elon Musk'ın açıklamaları gerekse bu türden soruşturmalar kripto para borsalarında ciddi düşüşlere neden oldu. Sürecin sonucunun ne olacağını kestirmek ise şu an için biraz zor gözüküyor.

Binance'ten açıklama geldi:

Bloomberg tarafından ortaya atılan raporun sosyal medyada gündem olmasının ardından konu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Binance CEO'su Changpeng Zhao, Bloomberg'ün haber başlığını "kötü" olarak nitelendirdi. Makalenin kendisinin aslında o kadar da kötü olmadığından bahseden Zhao, haberde Binance'in kötü oyuncularla savaşmak için kolluk kuvvetleriyle nasıl işbirliği yaptığının anlatıldığını ancak bir şekilde olayların kötü yorumlandığını söyledi.