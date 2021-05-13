Elon Musk'ın Tesla'nın Bitcoin ile ödeme almayı durdurmasına ilişkin yaptığı açıklama, kripto para piyasalarını sert düşürdü. Öyle ki market hacmi, birkaç saat içerisinde 365 milyar dolar düştü. Öte yandan, Tesla hisseleri de gelen açıklamalardan sonra yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.

Kripto para yatırımcıları, gece saatlerinden beri Elon Musk'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaları konuşuyor. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla zaten manipülasyonla suçlanan Musk, Tesla'nın artık Bitcoin ile ödeme almayacağını duyurarak piyasaları adeta sallamış oldu. Bu açıklamanın ardından gelen sert düşüş, Twitter'da toplaşan yatırımcıların "#dontbuytesla" etiketiyle bir tepki akımına da yol açtı. Ancak Elon Musk'ın açıklamaları yalnızca bunlara neden olmamıştı.

Elon Musk'ın yaptığı açıklamalardan sonra kıpkırmızı olan piyasa, yüklü para çıkışlarının yaşanmasına neden oldu. Öyle ki Elon Musk tarafından açıklama yapıldığı sırada 2,43 trilyon dolar civarında olan toplam market hacmi, birkaç saat içerisinde 365 milyar dolardan fazla küçüldü. Şu sıralar biraz daha toparlanma olsa da yatırımcının 365 milyar dolarlık yatırımını çekmesi, piyasalarda adeta şok etkisi yarattı.

İşte kripto para piyasaları hacminde yaşanan düşüşü gösteren grafik

Açık konuşmak gerekirse Elon Musk'ın yaptığı açıklamanın altında farklı nedenler var. Zira Musk, Bitcoin'le ödeme alınma kararının askıya alınmasının nedenini, Bitcoin madenciliğine bağladı. Musk'a göre madenciliğin yol açtığı enerji tüketimi, doğanın kirlenmesine yol açıyordu ve daha sürdürülebilir yöntemlerin bulunması gerekiyordu. Ancak bu durum, yeni bir şey değildi. Hatta madencilik, Bitcoin'in piyasaya sürüldüğü ilk günden beri var olan bir şeydi ancak ne gariptir ki Elon Musk, bu durumu yeni fark etmiş gibi görünüyor...

Elon Musk'ın Bitcoin açıklaması, yalnızca kripto para pazarını etkilemedi. Yatırımcıların tepkisine yol açan açıklama, Tesla hisselerinde de sert bir düşüşe yol açtı. Saat 12:45 itibarıyla 590 dolar seviyelerinde işlem gören Tesla hisseleri, son 24 saatte yüzde 4'ten fazla değer kaybetti. Üstelik Tesla hisseleri için oluşturulan indikatörler, "sat" tavsiyesi vermeye devam ediyorlar. Şayet Tesla hisselerindeki düşüş 565 seviyelerine iner ve bu seviyede tutunamazsa, düşüş trendinin daha da derinleşebileceği düşünüyor.

-Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.