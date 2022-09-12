ABD Donanmasından Olay Yaratacak UFO Açıklaması

ABD donanması, ellerinde tonla UFO görüntüsü ve videosu barındırdıklarını açıkladı. Ancak kamuoyu bu verilere çok uzun bir süre erişemeyecek.

Bundan birkaç yıl önce insanların 51. bölgeye gitmek için Facebook’tan etkinlik başlattığı zamanları hatırlıyor musunuz? Herkes UFO’larla alakalı gizlenmiş belgeleri göreceğini umuyordu, tabii böyle bir etkinlik hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ancak o olaydan sonra ABD hükümeti, ordusu ve donanması, UFO’lara ait ellerinde bulundurdukları belgelerin bazılarını açıklamaya başladılar.

Her ne kadar net detaylar barındıran belgeler açığa çıkmasa da kamunun eline birçok veri geçmişti. Şimdi de ABD donanması, ellerinde şu ana kadar açığa çıkarılandan çok daha fazla UFO belgesi olduğunu açıkladı. Ancak maalesef biz bu belgeleri çok uzun bir süre daha göremeyebiliriz.

‘Belgeleri açıklarsak ulusal güvenlik tehlikeye girebilir’

ABD donanmasından bir sözcü, geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD donanmasının tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO) daha önce hiç görülmemiş videolarına sahip olduğunu, ancak görüntüleri ulusal güvenliğe zarar verebileceği sebebiyle kamuyla paylaşmadıklarını açıkladı.

Daha önce binlerce UFO belgesi paylaşan The Black Vault isimli bir hükümet şeffaflık sitesi, 2020’nin Nisan ayında ABD donanmasından UFO’lara dair ellerinde bulundurdukları videoları kamuyla paylaşmasını talep etti.

2 yıldan sonra ABD donanması, The Black Vault’un talep ettiği videoların varlığını doğruladı ancak onları paylaşmayı reddetti. Videoları göremesek de bir otoritenin UFO’lara dair videolar barındırdığını açıklaması büyük bir olay. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.