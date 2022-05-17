ABD’den UFO Görüntüleri Hakkında Açıklama: Onlar Gerçek

Amerika Birleşik Devletleri, bugün tarihi bir oturuma ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 50 yıl aranın ardından ABD Kongresi, ilk kez UFO'lar hakkında bir oturuma yer verdi. Oturumda bazı UFO görüntüleri de gösterildi ve açıklaması yapılamasa da görüntülerin 'gerçek' olduğu belirtildi.

Son yıllarda tanımlanamayan uçan nesnelerle (UFO) ilgili resmi açıklamalar artarken bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde tarihi bir oturum düzenlendi. Doğrudan ABD Kongresi’nde yapılan olan oturumda iki savunma istihbarat görevlisi, hükümetin UFO’larla ilgili ne bildiği konusunda ifade verdi. Kısa süre önce 'halka açık' olarak gerçekleşen oturum, şu sıralarda 'kapalı' olarak devam ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi’nin istihbarat alt komitesinin düzenlediği oturumda ifade vermeye çağrılan yetkililer ABD’nin istihbarat ve güvenlik sorumlu savunma müsteşarı Ronald Moultrie ve donanma istihbaratı başkan yardımcsı Scott Bray oldu. Her iki ismin de halka açık duruşmanın ardından basına kapalı şekilde ifade vermesi planlandı.

ABD ordusu, yeni UFO görüntüleri yayımladı

Videonun 27. dakikasından itibaren gösterilen görüntü. Bu görüntü, daha önce internette yayımlanmış, Pentagon da görüntülerin bir donanma personeli tarafından çekildiğini geçtiğimiz yıl doğrulamıştı:

Bray, bu görüntüdeki objeye bir açıklama getirdiklerini açıkladı. Bray'in açıklaması şu şekildeydi:

"Artık bu üçgenlerin bölgedeki İnsansız Hava Sistemleri ile ilişkili olduğundan oldukça eminiz. Üçgen görünüm, ışığın gece görüş gözlüğünden geçmesinin ve ardından bir [tek lensli refleks] kamera tarafından kaydedilmesinin bir sonucudur."

Videonun 43. dakikasından itibaren gösterilen görüntü. Bu görüntünün halen açıklanamadığı belirtildi. Görüntünün 2021 yılında bir pilot tarafından kaydedildiği açıklandı.

"Onlar gerçek"

Oturum sırasında açıklama yapan Altkurul Başkanı Andre Carson, "UAP'ler (tanımlanamayan hava olayları) açıklanamıyor, ama gerçek." ifadelerini kullandı.

Dünya dışı olduklarına dair kanıt yok

Donanma İstihbaratı Müdür Yardımcısı Bray, ABD yetkililerinin açıklayamadığı bazı görüşler olduğunu kabul ederken, makul açıklama için çok az verinin olduğunu ifade etti. Bray, sahip oldukları kanıtların ellerine bir şey sunmadığını, bu nesnelerin Dünya'dan olmadığını düşündürecek hiçbir yayılım tespit etmediklerini bildirdi.

53 yıl sonra ilk UFO oturumu

Söz konusu oturumda Pentagon’un Ulusal İstihbarat Ofisi tarafından 2021 yılında yayımladığı UFO raporunda yer alan bulgular da konuşuldu. Oturum, ABD Hava Kuvvetleri’nin 1969 yılından bu yana UFO konusunda yaptığı ilk Kongre oturumu oldu.

1969 yılı, UFO araştırmaları için de önemli bir tarih olarak öne çıkıyor. Bu yılda ABD, 17 yıl öncesinde başlatılan ‘Project Blue Book’ isimli UFO programını sonlandırmıştı. 17 yıllık süre boyunca 12 bin 618 UFO olayı belgelenmiş, 701’i resmi olarak ‘tanımlanamadı’ kategorisinde kalmıştı.

ABD, geçtiğimiz aylarda paylaştığı raporunda 21 tanımlanamayan cismin 18'inin alışılmışın dışında hareket ettiğini bildirmişti. Fakat 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen UFO'ları kapsayan bu rapor da UFO'lar hakkında kesin bir açıklama sunmamıştı.

ABD İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Amerikan halkı tam şeffaflığı hak etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.