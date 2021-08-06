ABD'de Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı 100 Bini Aştı

Koronavirüsün delta varyantı, ülkelere felaketi yaşatmaya devam ediyor. ABD, günlük vaka sayısını 100 bin olarak açıklarken vakaların ve hastaneye yatışların yarısı, aşılama oranının en düşük olduğu yedi eyaletten geliyor. Bu da aşının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Tüm dünyanın koronavirüsle mücadelesi devam ederken korkutucu haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle de ABD, aşı karşıtlığının yüksek olduğu eyaletler nedeniyle günlük vaka sayılarında yeniden rekora koşmaya başladı. Günlük 100 bin vaka bildirmeye başlayan ABD'de en çok vakanın görüldüğü eyalet, aşılama oranının en düşük olduğu Florida'da geliyor. Ayrıca aşılama oranının çok düşük olduğu Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Missouri ve Teksas eyaletlerinde de durum vahim. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre aşılamanın en düşük olduğu eyaletler, vakaların ve hastaneye yatışların yarısını oluşturuyor.

Bir yandan aşı karşıtlığıyla uğraşan ülke, diğer yandan takviye dozunu tartışmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü, bu konuya pek sıcak bakmıyor olsa da ABD, İsrail, Fransa ve Almanya gibi ülkeler, bağışıklık sistemi düşük olan insanların üçüncü doz takviye aşı vurulması konusunda karar almaya çok yakın. Uygulamanın yakın bir gelecekte başlaması bekleniyor.

Avustralya'da da benzer bir tablo mevcut (Kısıtlamalara rağmen)

Aşı karşıtlığının salgını yeniden alevlendirdiği tek ülke, ABD değil. Avustralya da benzer bir kaderi yaşamaya başlamış durumda. Kısıtlama kararı bile uygulayan ülke, ne yazık ki vakalarla bir türlü başa çıkamıyor. Ülke yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, eyaletlerdeki günlük vaka sayılarının rekor üzerine rekor kırmaya başladığı ve önümüzdeki günlerde tablonun biraz daha kötüye gitmesinin beklendiği belirtiliyor.

Her iki ülke, coğrafi konumları açısından bambaşka yerlerde olsalar da salgın, bu iki ülkeyi ortak olarak etkiliyor. Koronavirüsün delta varyantı, ABD'de de Avustralya'da da vakaların neredeyse tümünü oluşturuyor. Üstelik bu durum, yalnızca bu iki ülke için geçerli değil. Dünya genelinde görülen vakaların çok büyük bir bölümü delta varyantı oluştururken insanların bu hastalıktan korunabilmek için tek çarelerinin aşı olduğunu unutmamak gerek. Zira iki doz koronavirüs aşısı yapılmış bir bireyin delta varyantına yakalanma oranı, yapılan araştırmalara göre yarı yarıya düşüyor.