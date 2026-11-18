Acun Ilıcalı, Exxen’de Şampiyonlar Ligi izlemenin aylık bedeli için iki Big Mac menüsünü örnek verdi.

Acun Ilıcalı, Exxen’de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının abonelik ücretine dair ilk ipucunu verdi. Fiyatı lira cinsinden söylemek yerine iki Big Mac menüsünü örnek gösterdi. Sosyal medyada çokça konuşulan bu kıyas, Exxen’in aylık ücreti için kabaca bir fikir veriyor.

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UEFA yayın hakları için 2027–2031 arasındaki dört sezonu kapsayan bir anlaşma yapan Exxen, izleyicinin beklediğinden daha iyi bir yayın sunmaya hazırlanıyor. Ilıcalı ise aboneliğin kaça mal olacağını anlatırken, süreç boyunca üzerinde durduğu kaçak yayın konusuna da döndü. Ona göre bedava maç izlemenin bir de kulüpler açısından hesabı var.

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İki Big Mac menüsü kaç lira ediyor?

“2 Big Mac menü parası olsa herhalde çok fazla gelmez” diyen Ilıcalı’nın hesabı, The Economist’in ülkeler arasındaki alım gücünü karşılaştırmak için kullandığı Big Mac endeksini hatırlatıyor. Yalnız bu kez ölçü hamburger değil, menü.

18 Kasım 2026 itibarıyla McDonald’s Türkiye’nin online sipariş sitesinde bir Big Mac menüsü 500 TL. Menü fiyatı sipariş platformuna ve şubeye göre değişebiliyor. Bu fiyatı baz alınca iki menü 1.000 TL ediyor. Bu da Exxen’in açıkladığı bir ücret değil, Ilıcalı’nın kıyasından çıkan aylık abonelik tahmini.

Ilıcalı bedava maç meselesine kulüplerin kasasından bakıyor

“Güzel futbol seyredeyim ama bedava olsun, öyle bir dünya yok.” Ilıcalı, bu itirazı anlatırken özellikle Anadolu kulüplerinden söz etti. Naklen yayın gelirinin takımlar için hayati önem taşıdığını, bu gelirin yetersiz kalmasının Anadolu kulüplerini zor durumda bıraktığını söyledi. Herkesin kaçak yayından maç izlemesini de bu yüzden “bencillik” olarak niteledi.

Yayın haklarına 328 milyon euro: Yeni format bu hesabı nasıl etkiledi?

Çekişmeli geçen üç turun sonunda yayın haklarının bedeli yıllık 82 milyon euro oldu. Dört sezonun toplamı 328 milyon euro. Ilıcalı, 2021’deki ihalenin üç katını ödediklerini söylerken bu bedelin beraberinde getirdiği riske de değindi.

Bu yatırımı yapmalarının nedeni, Şampiyonlar Ligi’nin değişen formatı. Ilıcalı’ya göre takımlar yeni sistemde iki ya da üç büyük rakiple karşılaşacak. Daha çok büyük maç oynandığında turnuvaya ilginin de artacağını düşünüyor. Exxen, yayın haklarının maliyetini hafifletmek için önümüzdeki günlerde başka kurumlarla ortaklık kurabileceklerini de belirtti.