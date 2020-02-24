ABD’nin Kamu Kurumlarından Bir TikTok Yasağı Daha Geldi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Ulaştırma Güvenliği İdaresi, çalışanlarının Çin'e ait video paylaşım uygulaması TikTok'u kullanmasını yasakladı. Alınan bu kararın arkasında yatan nedeninse ABD'li bir senatör tarafından kaleme alınan mektup olduğu söyleniyor.

İnternet erişiminin daha geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte sosyal medya uygulamalarını kullanan kişilerin sayısı da giderek artıyor. Bu uygulamalardan bir tanesi olan TikTok ise özellikle 2019 yılında yakaladığı ivmeyle birlikte milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Tabii ki uygulamanın bu denli hızlı yükselişi beraberinde bazı sorunları da getirdi.

CBS’nin haberine göre ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), geçtiğimiz pazar günü yaptığı bir duyuruyla Çin’e ait olan video paylaşım uygulaması TikTok’un çalışanlar tarafından kullanılmasını yasakladı. Alınan bu yasaklama kararı, Senatör Chuck Schumer’in TSA yöneticilerine yazdığı bir mektubun ardından geldi. Cumartesi günü kaleme alınan bu mektubun ardından TSA, kısa süre içerisinde çalışanlarının uygulamayı kullanmasını yasakladı.

TikTok, ABD’nin devlet kurumlarından ilk defa yasaklanmıyor:

TSA yöneticisi David Pekoske’ye yazdığı mektupta güvenlik endişelerinden bahseden senatör, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı’nın bu uygulama hakkındaki tutumuna da değindi. Bilmeyenler için TSA’nın bağlı olduğu İç Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz ay alınan bir karar neticesinde devlet tarafından verilen cihazlarda TikTok kullanımını yasaklamıştı.

ABD kurum ve kuruluşlarından birer birer yasaklanan TikTok, geçtiğimiz aylarda ülkenin ordusunda görev yapan askerler için de yasaklanmıştı. Durumu kısaca özetlemek gerekirse ABD Deniz Kuvvetleri, 21 Kasım’da TikTok’un askeri bilgi ve uygulamaları riske attığını söyleyerek soruşturma başlatmış, sonrasında yaşanan süreçteyse beklenen olmuş ve devlet tarafından verilen akıllı telefonlara TikTok uygulamasının yüklenmesi yasaklanmıştı.

ABD ile yıldızı bir türlü barışamayan TikTok’un sahibi ByteDance, hükûmetin güvenlik konusundaki endişelerini gidermek amacıyla şirketin ABD pazarı için Washington'da bir ABD'li CEO ile çalışmayı planladıklarını bile açıklamıştı. Gelen son haberlere göre şirketin hâlâ daha bu kararının arkasında olduğu ve uygun bir kişiyi bulduğunda göreve getireceği söyleniyor.