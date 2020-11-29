ABD'de Kış Sıcaklıkları 50 Yılda 4,8 Derece Arttı

Küresel ısınmanın etkilerini ortaya döken pek çok farklı araştırma var. ABD'de yapılan bir araştırma da son 50 yılda ülkenin kuzeydoğusunda yaşanan değişimi ortaya koydu.

Küresel ısınma artık tartışma götürmeyen bir gerçek. Küresel ısınmanın olup olmadığını değil, felakete gitmeden durdurulup durdurulamayacağını konuşmamız gereken dönemlere gelmiş durumdayız. Gezegenimizin her noktası gittikçe ısınıyor.

Elbette ki yoğun kar yağışları, kara ayazlar ya da dondurucu soğuklar tamamen dünya üzerinden kaybolmadı. Yine de genel olarak bakıldığında kış aylarının daha önceki yıllara kıyasla daha sıcak olduğu bir gerçek. Bu konuyla ilgili bir araştırma da ABD'den geldi.

50 yılda 4,8 derece

Climate Central tarafından yapılan araştırmaya göre ABD'nin kuzeydoğusunda da kış sıcaklıkları yükseldi. Son 50 yıllık dönemdeki kış sıcaklığı artışı ise 4,8 santigrat derece oldu. Çeşitli eyaletlerde sıcaklık değişiminin etkileri belli oldu.

Philadelphia'da sıcaklık ortalama 4,8 derece artarken kış mevsiminde 19 gün sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde oldu. Atlantic City ve New Jersey'de sıcaklık artışı 4,3 derece oldu. Normalden daha sıcak geçen günlerin sayısı ise 14 olarak açıklandı. Allentown ve Pennsylvania ise 3,8 derece daha sıcak hale geldi ve ortalama üstü sıcaklıkta günlerin sayısı da 14 oldu.

Araştırmada ele alınan aylar Aralık, Ocak ve Şubat oldu. Farklı istasyonlardan gelen sıcaklık verilerinin ortalamasının alınmasıyla elde edilen çizelgeler, 1979-80 kışı ile karşılaştırıldı. İstasyonların %98'inde en az 2 derecelik sıcaklık artışı tespit edildi.

Küresel ısınmanın delili

Araştırmacılar arasında yer alan meteoroloji uzmanı Sean Sublette, yaptığı açıklamada 50 yıllık bu verilerin Philadelphia bölgesindeki küresel ısınma etkisi konusunda net bir delil ortaya koyduğunu söyledi. Son 50 yılda sıcaklığın sürekli olarak arttığını ve bir düşüş görülmediğini ifade etti.

Şu anda Güneş de düşük olduğu periyotta bulunuyor. Bu süreçte sıcaklıklar genel olarak daha düşük oluyor. Yine de sıcaklık artışı gözle görülebiliyor. Uzmanlar, küresel ısınmaya karşı bir an önce harekete geçme çağrısında bulunmaya devam ediyor.