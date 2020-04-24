Wuhan'da Durumu Ağır Koronavirüs Hastası Kalmadı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yeni tip koronavirüsün çıkış noktası olan Wuhan'da durumu ağır olan hasta kalmadığını açıkladı. Son 20 gündür yeni vakanın tespit edilmediği bölge hastanelerinde yalnızca 47 koronavirüs hastası kaldı.

Yeni tip koronavirüs, ilk kez 2019 yılının sonunda Çin’in Wuhan kentinde bir canlı hayvan pazarında ortaya çıkmıştı. İlk etapta kısa sürede tüm şehre, ardından ülke geneline ve dünyaya yayılan virüs, pek çok ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Karantinanın birkaç hafta önce kalktığı ve hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Wuhan ise bu süreçte adeta hayalet şehre döndü.

Hayatın normal seyrine dönmeye başladığı Wuhan’da bugün ilk defa durumu ağır olan hasta kalmadığı açıklandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng tarafından yapılan açıklamada, “Az önce gelen bilgiye göre Wuhan’da koronavirüs hastalığı ağır seyreden son hasta iyileştirildi ve şu an itibarıyla kentte böyle hastaların sayısı sıfıra eşit” ifadesi kullanıldı.

Virüsün merkezinde yalnızca 47 hasta kaldı:

Wuhan’ın bağlı olduğu Hubei eyaleti, 18 Nisan’da epidemiyolojik düzeyi düşük bölge olarak ilan edilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından aktarılan bilgilere göre son 20 gündür yeni vakanın tespit edilmediği bölge hastanelerinde yatan yalnızca 47 koronavirüs hastası kaldı.

Salgınının ortaya çıktığı Aralık 2019 tarihinden bu yana Çin’de tespit edilen 83.885 koronavirüs vakasının 65 bininden fazlası, virüsün sıfır noktası Hubei eyaletinden gelmişti. Bölge genelinde virüsle enfekte olmuş hastaların 64.452’si iyileşirken 4.512’siyse yaşamını yitirdi. Ülke genelindeyse yaşamını yitiren toplam 4.636, sağlığına geri kavuşan 4.636 hasta bulunuyor.

Güncel verilere göre Çin genelinde şu anda 57’si ağır, 915 koronavirüs hastasının tedavisine devam ediliyor. Buna ek olarak hastalarla bir şekilde yakın temas kurmuş olan 8.300’den fazla kişi de uzmanların gözlemi altında tutuluyor. Önümüzdeki günlerde Çin’in koronavirüs tablosunda yaşanacak gelişmelerin diğer ülkeler için de yararlı bilgiler sunması bekleniyor.