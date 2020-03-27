Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ülke konumunda olan ABD, muhtemel sağlık personeli sıkıntısı için yeni önlemler aldı. Bu kapsamda COVID-19 üzerine çalışan ve ABD'de çalışmak isteyen sağlık personellerine çalışma vizesi verilecek.

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs, ülkemiz de dâhil olmak üzere pek çok ülke için tehdit olmaya devam ediyor. Güncel verilere göre dünya genelinde şu anda virüsle enfekte olmuş 576.859 kişi bulunurken en fazla koronavirüs tanısı konan ülkelerin başındaysa ABD geliyor.

Açıklanan son verilerle birlikte Çin ve İtalya'yı geçerek dünyanın en çok koronavirüs görülen ülkesi konumuna gelen ABD, hızla artan virüs vakaları nedeniyle ilerleyen günlerde yaşanabilecek muhtemel doktor sıkıntısını en aza indirmek için yabancı ülke vatandaşı olan sağlık çalışanlarına çalışma vizesi vermeye hazırlanıyor.

ABD’de çalışmak isteyen sağlıkçılara çalışma vizesi verilecek:

ABD’deki virüs vakaları, ülkenin en kalabalık şehirlerinden olan New York başta olmak üzere birçok yerde hızla artmaya devam ediyor. Önüne geçilemeyen salgın karşısında ülkede sağlık personeli ve tıbbi ekipman sıkıntısı yaşanmasından endişe ediliyor. Durum böyle olunca ülke yönetimi harekete geçerek yeni bir karar aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Birimi’nin resmi Twitter hesabından paylaşılan duyuruda “Özellikle COVID-19 konusunda çalışan ve ABD’de çalışmak isteyen sağlıkçıları, J (kültürel ya da eğitim alanında değişim vizesi) ya da H (çalışma vizesi) için kendilerine en yakın ABD büyükelçiliği ya da konsolosluğuna başvurmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yapılan bu duyurudan birkaç saat sonra yapılan ikinci bir duyuruda, bu kapsamda başvuru yapacak kişilerin daha önce göçmen ya da göçmen olmayan bir ABD vizesi için onaylanmış bir dilekçesinin olması gerektiği ya da bir değişim programına başvurmak için yeterli şartları karşılaması gerektiği söylendi.