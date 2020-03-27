Japonya merkezli teknoloji firması Sony, Bloomberg'e yaptığı açıklamada PlayStation 5'in çıkış tarihinin koronavirüs yüzünden ertelenmeyeceğini belirtti. Her şey planlandığı gibi giderse PlayStation 5, 2020'nin sonlarına doğru tanıtılacak.

Hatırlayacağınız üzere koronavirüs salgının başlamasından bu yana dünya çapında pek çok etkinlik iptal edilmiş, milyonların takip ettiği ürün lansmanları ertelenmişti. Durum böyle olunca pek çok kişi, koronavirüs salgının hem Xbox Series X hem de PlayStation 5’in çıkış tarihi üzerinde bir etkisi olup olmayacağını merak etmeye başladı.

İki büyük şirketten bu konuda şimdiye dek elle tutulur herhangi bir açıklama gelmemişti ancak sessizliğini bozan ilk taraf Sony oldu. Bloomberg’e açıklama yapan Japonya merkezli firma, devam eden koronavirüs salgınının PlayStation 5’in çıkış tarihi üzerinde henüz önemli bir etkisi olmadığını doğruladı.

PlayStation 5, 2020’nin sonlarına doğru tanıtılacak:

PlayStation hayranlarını sevindirecek bu açıklama, şirketin Hollanda merkezli LetsGoDigital sitesine 'koronavirüs salgınının PlayStation 5’in piyasaya sürülmesini henüz geciktirmediğini' söylemesinden yalnızca 9 gün sonra geldi. Bu 9 günlük süre zarfında koronavirüs salgını küresel anlamda daha kötüye gitse de PS5'in lansmanında en önemli faktör olan bazı Asya ülkeleri şu anda iyileşiyor.

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının önümüzdeki günlerde ne tür bir hâl alacağını bilemiyoruz. Bununla birlikte Sony cephesinde şimdilik işlerin yolunda gittiğini ve PlayStation 5’in tanıtımı için ısrarcı olduklarını söyleyebiliriz. Bu noktada konsol gecikecek olsaydı PlayStation hayranları da doğal olarak hayal kırıklığına uğrayacaktı. Sony’nin hayranları için sevindirici olan bu kararının ilerleyen günlerde değişip değişmeyeceğiniyse hep birlikte göreceğiz.

Genel tabloya baktığımızda Sony, planlarında herhangi bir değişikliğe gitmezse PlayStation 5’i 2020’nin sonlarına doğru (kasım/aralık) tanıtacak. Son olarak Sony’nin resmi PlayStation 5 sayfasına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabileceğinizi, yeni konsol hakkında yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak içinse siteye kaydolabileceğinizi hatırlatalım.