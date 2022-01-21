ABD Merkez Bankası, uzun zamandır üzerinde çalıştığı dijital para raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda, dijital doların avantaj ve dezavantajlarından bahsedildi. Yetkililer, taraf belirtmemiş olsalar da çekimser görünüyorlar.

ABD Merkez Bankası (FED), bir süredir dijital para birimleri üzerinde araştırmalar sürdürüyor, konuyla ilgili bir rapor hazırlıyordu. O rapor nihayet yayımlandı. FED'in dijital para raporu, bir yandan doların dijital versiyonu ile ilgili çok önemli detaylar içeriyor. FED, rapor içerisinde dijital paralara karşı net bir pozisyon alınmadığını ifade etti. Ancak rapordaki bazı hususlar, FED'in çekincelerini ortaya koyuyor.

FED'in hazırladığı rapora göre dijital dolar, özellikle de ABD'lilerin işine gelecek. Zira bu sistem sayesinde hem maliyetler düşecek hem de işlemlerin hızı artacak. Üstelik banka hesabı açmak istemeyen kişiler de bu sisteme dahil olabilecek. Ancak bu demek değil ki dijital dolara geçiş yapılması şart. FED'e göre dijital dolar, mahremiyet endişeleri doğurabilir.

Finans sistemi temelden değişebilir

FED'in hazırladığı raporda yer alan en önemli detay, geleneksel finans sistemi ile ilgili. ABD Merkez Banakası'na göre dijital dolara geçiş, finans sistemini temelden değiştirebilir. Üstelik dijital dolara geçişle finansal istikrarda da sorun yaşanabilir. ABD'nin para otoritesi, Kongre'den resmi onay almadan doların dijital versiyonunu üretmek için harekete geçemeyeceğini ifade ediyor. Ancak FED'e göre dijital paralarla ilgili harekete geçmemek de iyi bir şey değil. Zira ABD'nin dijital para konusunda geç kalması, ABD'nin küresel piyasalardaki konumunu zedeleyebilir.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Powell, "Bir merkez bankası olarak dijital para biriminin artı ve eksilerini incelerken halk, seçilmiş temsilciler ve çok çeşitli paydaşlarla etkileşim kurmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullanarak, yapılacak çalışmaların çoğunluk tarafından destek alması gerektiğini ifade etmiş oldu.