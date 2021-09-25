Amerika'nın Tarihini Değiştirecek Ayak İzleri Keşfedildi

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico eyaletinde 23.000 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen insan ayak izleri bulundu. Bu yeni bulgu şimdiye kadar Amerika kıtasının tarihine ilişkin ortaya konan tezleri alt üst edebilir.

New Mexico’daki White Sands Ulusal Parkı’nda fosilleşmiş insan ayak izlerine rastlandı. Ayak izlerinin günümüzde New Mexico çölünün sınırlarında bulunan, kurumuş bir göl kıyısındaki çamurda kaldığı tahmin ediliyor. Amerikan Bilim Dergisi'nde yayınlanan çalışmanın araştırmacıları yeni keşfedilen ayak izlerinin Amerika'da insana ait en eski kalıntı olduğunu iddia ediyor. Bu bilinenin aksine insanların Amerika’ya son Buzul Çağı’nın bitiminden çok daha önce yerleştiğini gösteriyor.

Bu yeni keşif çok önemli çünkü şimdiye kadarki tarihi bulgularla Amerika insanlığın ulaştığı son kıtaydı. Mamutları öldürmek için kullanılan mızrak uçlarının da yer aldığı çeşitli arkeolojik kalıntılarla 13.500 yıllık bir yerleşim yeri olduğu kabul ediliyordu. Şimdi ise New Mexico’da ortaya çıkan bu ayak izleri ile kıtanın en az 20.000 yıl önce keşfedildiği iddia ediliyor.

Ayak izleri tarihi değiştirdi:

İlk ayak izleri 2009 yılında White Sands Ulusal Parkı’ndaki kuru bir göl yatağında bulundu. ABD’nin Jeolojik Araştırmacıları ayak izlerine sıkışan tohumları analiz ederek, izlerin 22.800 ile 21.120 yıl öncesine ait olduğunu belirledi. Fosillenmiş ayak izleri, kıtanın bilinen tarihini binlerce yıl geriye itiyor. Araştırmacılar bu önemli keşif ile modern insanın Amerika’yı keşfedişinin en az 23 bin yıl öncesine dayandığı ve burada 2 bin yıl boyunca yaşadığını belirtiyor.

Amerikalı araştırmacılar ayak izlerinin gençlere ve çocuklara ait olduğunu tahmin ediyor. Bunu yetişkinlerin vasıflı görevleri olurken gençlerin getirme taşıma gibi görevleri olduğu hipoteziyle temellendiriyorlar.