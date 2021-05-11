ABD'de 12-15 Yaş Kişilere Alman Koronavirüs Aşısı Vurulacak

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısının 12-15 yaş arasındaki gençlerde uygulanmasına izin verdi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin de onayıyla yürürlüğe girecek gelişme, ABD'deki gençlerin de salgın belasından kurtulacağı anlamına geliyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Almanya'da üretilen koronavirüs aşısı olan Pfizer-BioNTech'in 12 ila 15 yaş arasındaki gençlere uygulanmasına izin verdiğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, bu kararın ABD genelindeki aşılamayı hızlandıracağı ve salgının önüne geçmeyi kolaylaştıracağı ifade edildi.

Kararın sürpriz olmadığını söylemek gerek. Zira FDA, geçtiğimiz yılın sonunda da 16 yaşına kadar olan ABD'liler için Pfize-BioNTech aşısının kullanımına onay vermişti. Alınan yeni karar, bu koronavirüs aşısısın milyonlarca insana daha vurulmasını sağlamış olacak. Ancak ABD'li gençler, Almanya'da üretilen koronavirüs aşısını vurulabilmek için en azından birkaç gün daha beklemek durumunda olacaklar.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin de bu aşıya onay vermesi gerekiyor

Alman koronavirüs aşısının 12 ila 15 yaş aralığındaki gençlere uygulanabilmesi için, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin verdiği onay yetmiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) de bu aşıya onay vererek, sürecin tamamlanması gerekiyor. ABD'den gelen haberlere göre CDC, konuyla ilgili olarak çarşamba günü (yarın) bir toplantı düzenleyecek. Bu toplantıdan onay haberi gelirse, ABD'deki gençler Alman koronavirüs aşısı vurulmaya başlayacaklar.

ABD, FDA'nın verdiği bu kararı fazlasıyla önemsiyor. Çünkü bu kararla birlikte okul çağındaki gençlerin büyük bir bölümünün aşılanacağı ifade ediliyor. Böylelikle bir yandan toplumsal bağışıklığın sağlanmasına katkı sağlanmış, diğer yandan ise gençlerin hayatlarındaki kısıtlamalara bir son verilmiş olacak. Uzmanlar, aşılama sürecinden sonra hem okulların hem de okul sonrası aktivitelerin gönül rahatlığı ile yapılabileceğini söylüyorlar.