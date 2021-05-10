Seyşeller'de COVID-19 Vakaları Neden Patlama Yaptı?

Kişi başına en fazla koronavirüs aşısının yapıldığı Seyşeller'de COVID-19 vakaları patladı. Vakaların sorumlusu olarak ise kullanılan aşılar gösteriliyor. Ülke, okulların kapatılması gibi bir dizi önlemi geri getirmiş durumda.

Afrika'ya bağlı küçük bir ada ülkesi olan Seyşeller, 128,98 doz ile her 100 kişide en fazla koronavirüs aşısı yapılan ülkeler sıralamasında birinci sırada yer almasına ve nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını aşılayarak "sürü bağışıklığına ulaşma" yarışında tüm ülkeleri geride bırakmış durumda olmasına rağmen vaka sayısı konusunda pek çok iç açıcı durumda değil.

Bununla birlikte Seyşeller, rekor aşılama oranına rağmen salgını kontrol altına alabilmiş değil. Ada ülkesinde vaka sayıları öylesine hızlı arttı ki okulların kapatılması, esnaf ve restoranlar için sınırlı çalışma saatleri açıklanması gibi bir dizi katı önlemi hayata geçirmek zorunda kalmış durumda.

Seyşeller'in açıklamış olduğu vaka sayısı, nüfus ile oranlandığında günlük vaka sayısı yüzbinlerle ifade edilen Hindistan'dan bile kötü durumda. Peki Seyşeller, başarılı kabul edilen tüm bu aşılama çalışmalarına rağmen nasıl oldu da vaka sayılarını düşürmeyi ya da sıfırlamayı başaramadı? Bu sorunun yanıtının kullanılan aşılarda olduğu tahmin ediliyor.

Seyşeller'in kullandığı koronavirüs aşılarının yüzde 60'ı ülkeye Birleşik Arap Emirlikleri tarafından bağışlanan Çinli Sinopharm şirketi tarafından üretilen aşılardı. Kalan yüzde 40'lık bölümü ise AstraZeneca tarafından geliştirilen ve Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen aşılar oluşturuyordu.

Açıklamalara göre her iki aşı da yüzde 80'in altında bir etkinliğe sahip. Dolayısı ile Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen, yüzde 95 etkinliğe sahip olan mRNA aşıları kadar güçlü bir koruma sağlamıyor. Yine de hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre ülkedeki 1.068 COVID-19 vakasının yüzde 65'lik bölümünü daha önce aşı olmamış yada yalnızca ilk dozu olmuş kişiler oluşturduğundan doğrudan aşıları suçlamak doğru değil.

Pek çok uzmana göre COVID-19 aşıları, virüse karşı yüzde 100 koruma sağlamıyor. Ancak aşı olan kişiler hastalığı semptomları geçirmeden atlatıyor ve ölüm riski neredeyse 0'a düşüyor. Aslına bakacak olursak bu açıklamaların Seyşeller'e ait verilerle de uyuştuğunu söyleyebiliriz zira ülkede şu ana kadar koronavirüs kaynaklı yalnızca 28 ölüm gerçekleşmiş durumda.